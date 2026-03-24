Vivo फोन पर 3075 रुपये का फाडू डिस्कउंट, सस्ते में मिलेंगे 50MP सेल्फी कैमरा और 6000mAh बैटरी जैसे धाकड़ फीचर्स

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Mar 24, 2026, 12:57 PM (IST)
Vivo V50 में 6.77 इंच का FHD+ कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है। इसका आस्पेक्ट रेश्यो 20:9, रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज, टच सैंपलिंग रेट 480Hz और पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स है। इसे HDR10+ का सपोर्ट मिला है।
वीवो का यह स्मार्टफोन क्वालकॉम की Snapdragon 7 Gen 3 चिपसेट के साथ आता है। इसके साथ Adreno 720 GPU दिया गया है। इसमें 12 जीबी तक रैम और 512 जीबी तक स्टोरेज मिलती है।
Vivo V50 फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 50MP का Omnivision OV50E लेंस और 50MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर मौजूद है। इससे आप 4के वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं।
कंपनी ने सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए वी50 के फ्रंट में 50MP का कैमरा दिया है। यह Samsung JN1 सेंसर है, जिसका अपर्चर f/2.0 है।
Vivo V50 मोबाइल फोन 6000mAh बैटरी से लैस है। इसको 90 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसमें डेटा सिक्योर रखने के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर मिलता है।
Vivo V50 में कनेक्टिविटी के लिए 5जी, 4जी, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं।
Vivo V50 फोन फ्लिपकार्ट पर लिस्ट है। इस डिवाइस के 8GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 32,999 रुपये है। इसका 8GB+256GB स्टोरेज 34,999 रुपये और 12GB+512GB स्टोरेज 49,137 रुपये में मिल रहा है।
Axis बैंक के क्रेडिट कार्ड से वीवो वी50 को खरीदने पर 3,075 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें 1500 रुपये की छूट और 1575 रुपये का कैशबैक शामिल है। इसके अलावा, फोन पर किफायती EMI भी दी जा रही है।
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