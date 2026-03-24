Vivo फोन पर 3075 रुपये का फाडू डिस्कउंट, सस्ते में मिलेंगे 50MP सेल्फी कैमरा और 6000mAh बैटरी जैसे धाकड़ फीचर्स

Free Fire Max में मिल रहे धमाल रिवॉर्ड्स, ऐसे पाएं

Free Fire Max में इमोट, स्किन और बंडल जैसे धमाकेदार आइटम्स को मुफ्त में पाया जा सकता है। इसके लिए रिडीम कोड का इस्तेमाल करना होगा। आपको बता दें कि ये फ्री फायर मैक्स के गेमिंग कोड हैं, जिनसे गेमिंग आइटम को फ्री में पाया जा सकता है।