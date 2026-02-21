प्रीमियम लुक और जबरदस्त परफॉर्मेंस वाला Vivo V40 5G सस्ते में होगा आपका, यहां मिल रही सुपर सेविंग डील

8 8

Vivo V40 5G Deals

Axis बैंक अपने क्रेडिट कार्ड यूजर्स को वीवो वी40 खरीदने पर 1000 रुपये के डिस्काउंट के साथ 1700 रुपये का कैशबैक दे रहा है। इस फोन को 1231 रुपये की ईएमआई पर भी खरीदा जा सकता है।