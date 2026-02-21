comscore
ENG
प्रीमियम लुक और जबरदस्त परफॉर्मेंस वाला Vivo V40 5G सस्ते में होगा आपका, यहां मिल रही सुपर सेविंग डील

Vivo V40 5G discount on flipkart super saving deal price specification features: वीवो वी40 पर धमाकेदार डील पर मिल रहा है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Feb 21, 2026, 03:50 PM (IST)

Vivo V40 5G Display

Vivo V40 मोबाइल फोन में 6.78 इंच का AMOLED FHD+ डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 2800 × 1260 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसकी लोकल पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स है।

Vivo V40 5G Processor

वीवो वी40 5जी में क्वालकॉम का Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर दिया है। यह एंड्रॉइड 14 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इसमें 128 जीबी स्टोरेज दी गई है।

Vivo V40 5G Camera

Vivo V40 5G में डुअल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें ऑटो-फोकस वाला 50MP का प्राइमरी सेंसर और 50MP का वाइड एंगल लेंस मौजूद है। इसके रेयर में स्मार्ट ऑरा लाइट दी गई है।

Vivo V40 5G Selfie Camera

वीडियो कॉलिंग के लिए Vivo V40 में 50MP का कैमरा दिया गया है। इसे ZEISS की ओर से तैयार किया गया है। यह ऑटो-फोकस से लैस है। इसका अपर्चर f/2.0 है।

Vivo V40 5G Battery

वी सीरीज का यह स्मार्टफोन 5500mAh बैटरी से लैस है। इसको 80 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसमें फेस अनलॉक के साथ फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।

Vivo V40 5G Other Specs

Vivo V40 में वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया गया है। इस फोन की डायमेंशन 16.416cm ×7.493cm ×0.758cm है। इसका वजन 190 ग्राम है।

Vivo V40 5G Price in India

Vivo V40 5G फोन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। इस डिवाइस की कीमत 34,999 रुपये है। इस प्राइस में 8GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट मिल रहा है।

Vivo V40 5G Deals

Axis बैंक अपने क्रेडिट कार्ड यूजर्स को वीवो वी40 खरीदने पर 1000 रुपये के डिस्काउंट के साथ 1700 रुपये का कैशबैक दे रहा है। इस फोन को 1231 रुपये की ईएमआई पर भी खरीदा जा सकता है।