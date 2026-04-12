Vivo T4x 5G पर 1050 रुपये का Discount, 6500mAh बैटरी सिंगल चार्ज पर चलेगी लंबा

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Apr 12, 2026, 02:17 PM (IST)
Vivo T4x 5G में कंपनी ने 1050Nits ब्राइट डिस्प्ले दिया है। इसका साइट 6.72 इंच है। वहीं, इसका रेजलूशन 2408 x 1080 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120Hz का है।
Vivo T4x 5G फोन Mediatek Dimensity 7300 5G प्रोसेसर के साथ आता है। कंपनी ने इसे Android 15 बेस्ड Funtouch OS 15 के साथ पेश किया है, लेकिन इसमें आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेंगे।
Vivo T4x 5G में फोटोग्राफी के लिए कंपनी ने फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है। इसके साथ फोन में 2MP का सेकेंडरी कैमरा शामिल है।
Vivo T4x 5G में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है।
Vivo T4x 5G में 6GB RAM + 128GB स्टोरेज, 8GB RAM + 128GB स्टोरेज और 8GB RAM + 256GB स्टोरेज के ऑप्शन मौजूद हैं।
Vivo T4x 5G के साथ कंपनी ने 6500mAh की धाकड़ बैटरी दी हुई है। इसके साथ आपको 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा।
Vivo T4x 5G फोन के 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Flipkart पर 20,999 रुपये लिस्ट है, जिसे आप अभी डिस्काउंट के साथ खरीद सकेंगे।
Vivo T4x 5G के डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो इस फोन को आप फ्लिपकार्ट से 20,999 रुपये में खरीद सकते हैं। इस पर 1050 रुपये का डिस्काउंट ऑफर भी अलग से मिल रहा है।
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