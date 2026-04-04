Vivo T4 Ultra 5G की कीमत हुई 2950 रुपये कम, सस्ते में खरीदने के लिए अभी लपकें बंपर डील

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Vivo T4 Ultra 5G Basic

Vivo T4 Ultra को Meteor Grey और Phoenix Gold कलर में पेश किया गया है। इस फोन को पानी और धूल से बचाने के लिए IP64 की रेटिंग दी गई है। यह मोबाइल फोन Android 15 बेस्ड Funtouch OS 15 पर काम करता है।