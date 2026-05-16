3000 से कम में घर लाएं रिमोट से चलने वाले पंखे, मिलेंगे टाइमर और स्लीप मोड जैसे शानदार फीचर्स

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Colorbot Stella BLDC Ceiling Fan

Colorbot के पंखे को रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। इस फैन में 6 स्पीड मोड दिए गए हैं। इसे 5 स्टार की रेटिंग दी गई है। इसका मतलब है कि यह बिजली कम इस्तेमाल करता है। इसमें रिवर्स मोड भी मिलता है, जिससे गर्म हवा भी फेंक सकता है। इस पर 2 साल की वारंटी मिल रही है। इसे अमेजन से 2,659 रुपये की कीमत पर खरीदा जा सकता है।