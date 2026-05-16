3000 से कम में घर लाएं रिमोट से चलने वाले पंखे, मिलेंगे टाइमर और स्लीप मोड जैसे शानदार फीचर्स

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: May 16, 2026, 11:47 AM (IST)
गर्मी अपने चरम पर है, जिससे घर हो या बाहर हर जगह लोगों को तेज तपन का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में AC का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है, लेकिन सिर्फ एसी से बेहतर कूलिंग नहीं मिलती है। इसके साथ फैन का उपयोग करना जरूरी है। इससे पूरे कमरे में ठंडी हवा फैलती है और जल्दी ठंडक महसूस होती है।
अगर आपके कमरे में लगा पंखा खराब हो गया है या पुराना होने की वजह से ठीक से नहीं चल रहा है, तो रिमोट फैन अपने लिए खरीद सकते हैं। ये आज के जमाने के फैन हैं। इन्हें रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें एयर मोड जैसे फीचर्स मिलते हैं।
ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Amazon India पर अलग-अलग ब्रांड और प्राइस रेंज के रिमोट फैन मौजूद हैं। हम आपको अगली स्लाइड में 3000 रुपये से कम में आने वाले फैन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके कमरे में चार चांद लगाएंगे और ठंडी हवा फेकेंगे।
atomberg Ameza फैन को खासतौर पर लिविंग रूम के लिए डिजाइन किया गया है। यह 1200mm वाला BLDC Ceiling Fan है। इसके साथ रिमोट मिलता है, जिससे इसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें टाइमर और स्लीप मोड भी दिया गया है। इसका प्राइस 2498 रुपये है।
Crompton के इस रिमोट फैन में ActivBLDC टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस पंखे को 5 स्टार की रेटिंग दी गई है। इसमें 1 से लेकर 5 स्पीड सेटिंग और हाइपर मोड मिलता है। साथ ही, टाइमर की सुविधा दी गई है। इसके ब्लेड एंटी-रस्ट हैं। यानी कि इन पर जंग नहीं लगती है। इसे 2899 रुपये में घर लाया जा सकता है।
KUHL Prima A3 Duo पावर सेविंग पंखा है। इसका एयर फ्लो शानदार है और चलने पर आवाज भी नहीं आती है। इसे 5 स्टार की रेटिंग मिली है। यह बिजली का कम उपयोग करता है। इस पर 5 वर्ष की वारंटी मिल रही है। इसका प्राइस 2999 रुपये है।
Colorbot के पंखे को रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। इस फैन में 6 स्पीड मोड दिए गए हैं। इसे 5 स्टार की रेटिंग दी गई है। इसका मतलब है कि यह बिजली कम इस्तेमाल करता है। इसमें रिवर्स मोड भी मिलता है, जिससे गर्म हवा भी फेंक सकता है। इस पर 2 साल की वारंटी मिल रही है। इसे अमेजन से 2,659 रुपये की कीमत पर खरीदा जा सकता है।
Orient का इलेक्ट्रिक रिमोट फैन बहुत शानदार है। इस फैन को क्लासिक स्लिम डिजाइन दिया गया है। यह 50 प्रतिशत कम बिजली की खपत करता है। इसमें टाइमर की सुविधा मिलती है, जिससे यह अपने आप तय समय पर बंद हो जाता है। इसका साइज 48 इंच है। इस पर 3 साल की वारंटी दी जा रही है। इसकी कीमत 2,999 रुपये है। यह व्हाइट और ब्राउन कलर में उपलब्ध है।
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