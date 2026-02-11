comscore
Redmi Note 14 Pro 5G पर फाडू ऑफर की बरसात, यहां से खरीदने पर बचेंगे पैसे

Redmi Note 14 Pro 5G Discount Offer Amazon Price Features Specs in Detail: रेडमी नोट 14 प्रो पर छप्परफाड़ ऑफर मिल रहे हैं।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Feb 11, 2026, 04:25 PM (IST)

Redmi Note 14 Pro


Redmi Note 14 Pro 5G Performance

Redmi Note 14 Pro स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 7300-Ultra प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ Arm Mali-G615 MC2 जीपीयू, 256 जीबी इंटरनल स्टोरेज और 8 जीबी रैम दी गई है।

Redmi Note 14 Pro


Redmi Note 14 Pro 5G Display

रेडमी के इस स्मार्टफोन में 6.67 इंच का 3D Curved AMOLED डिस्प्ले मिलता है। इसका रेजलूशन 2712 x 1220 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120Hz है। इसकी ब्राइटनेस 500 निट्स और स्क्रीन टू बॉडी रेश्यो 93 प्रतिशत है।

Redmi Note 14 Pro


Redmi Note 14 Pro 5G Battery

कंपनी ने Redmi Note 14 Pro में 5500mAh की बैटरी दी है, जिसे 45W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिला है। इसको बैटरी हेल्थ 4.0 और सेफ चार्जिंग का सपोर्ट मिला है। इसमें इंस्टेंट पावर भी दी गई है।

Redmi Note 14 Pro


Redmi Note 14 Pro 5G Camera

Redmi Note 14 Pro के रेयर में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 50MP का Sony LYT-600 सेंसर, 2MP का मैक्रो और 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है। इसके कैमरे से 4K वीडियो शूट की जा सकती है।

Redmi Note 14 Pro


Redmi Note 14 Pro 5G Front Camera

वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए Redmi Note 14 Pro में 20MP का कैमरा दिया गया है। इसमें फेस अनलॉक की सुविधा मिलती है। बेहतर ऑडियो के लिए डुअल स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं।

Redmi Note 14 Pro


Redmi Note 14 Pro 5G Other Detail

रेडमी नोट 14 प्रो में सीमलेस कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट, ओटीजी और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया गया है।

Redmi Note 14 Pro


Redmi Note 14 Pro 5G Price in India

Redmi Note 14 Pro 5G फोन को अमेजन इंडिया पर 21,999 रुपये के प्राइस टैग के साथ लिस्ट किया गया है। यह फोन Champagne Gold कलर में उपलब्ध है।

Redmi Note 14 Pro


Redmi Note 14 Pro 5G Deals

HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर 2000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस स्मार्टफोन पर 773 रुपये की EMI दी जा रही है। इस मोबाइल फोन पर 20,899 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी है।