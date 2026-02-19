Oppo Reno 15 Pro फोन हुआ 7300 रुपये सस्ता, 200MP कैमरा के साथ आएंगी DSLR जैसी फोटो

Written By Manisha
Oppo Reno 15 Pro में 6.78 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। साथ ही इसमें 1,272 x 2,772 पिक्सल रेजलूशन मिलता है।
Oppo Reno 15 Pro फोन में परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Dimensity 8450 प्रोसेसर दिया है। इसके अलावा, पानी से बचाव के लिए फोन में IP68 + IP69 रेटिंग दी गई है।
Oppo Reno 15 Pro में दो वेरिएंट्स मिलते है, जिसमें 12GB RAM + 512GB स्टोरेज और 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट शामिल है।
Oppo Reno 15 Pro में फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 200MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसके साथ OIS सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा, फोन में 50MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर व 50MP का टेलीफोटो सेंसर मौजूद है।
Oppo Reno 15 Pro में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 50MP का फ्रंट कैमरा मिलता है।
Oppo Reno 15 Pro में कंपनी ने 6500mAh की जंबो बैटरी दी गई है, जिसके साथ 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।
Oppo Reno 15 Pro फोन के 12GB RAM 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 79,999 रुपये लिस्ट है। इस फोन को आप सस्ते में अभी खरीद सकते हैं।
Oppo Reno 15 Pro के डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो फोन को आप अमेजन सेल के जरिए 72,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। साथ ही बैंक कार्ड के जरिए फोन पर आपको अलग से 7300 रुपये का ऑफ मिल रहा है।
