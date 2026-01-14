comscore
OPPO Reno 15 5G पर मिल रहा 5399 रुपये का महा Discount, न चूकें धमाकेदार Deal

OPPO Reno 15 5G Get Upto 5399 Discount Offer Price in India Specification Features: ओप्पो रेनो 15 5जी पर भारी-भरकम डिस्काउंट मिल रहा है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Jan 14, 2026, 11:34 AM (IST)

OPPO Reno 15 5G (6)zoom icon
18

OPPO Reno 15 5G Display

OPPO Reno 15 फोन में 6.59 इंच का OLED डिस्प्ले मिलता है। इसकी स्क्रीन का रेजलूशन 1.5के और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसकी पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स है। इस पर कंपनी का Crystal Shield प्रोटेक्शन ग्लास लगा है।

OPPO Reno 15 5G (1)zoom icon
28

OPPO Reno 15 5G Chip

कंपनी ने बेहतर परफॉर्म करने के लिए OPPO Reno 15 फोन में क्वालकॉम का Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर दिया है। इसके साथ Adreno 722 GPU मिलता है। इसकी इंटरनल स्टोरेज 512 जीबी तक है। इसमें 12 जीबी तक रैम मिलती है।

OPPO Reno 15 5G (2)zoom icon
38

OPPO Reno 15 5G Camera

फोटोग्राफी के लिए OPPO Reno 15 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें पहला 50MP का प्राइमरी, दूसरा 8MP का अल्ट्रा-वाइड और तीसरा 50MP का टेलीफोटो सेंसर मिलता है। इसके कैमरे से 4के वीडियो शूट की जा सकती है।

OPPO Reno 15 5G (5)zoom icon
48

OPPO Reno 15 5G Front Camera

OPPO Reno 15 फोन के फ्रंट में शानदार सेल्फी क्लिक करने के लिए 50MP का कैमरा दिया गया है। इसका अपर्चर f/2.0 है। इस कैमरे से भी रियर कैमरे की तरह 4के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।

OPPO Reno 15 5G (3)zoom icon
58

OPPO Reno 15 5G Battery

ओप्पो के रेनो 15 5जी में 6500mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। इसको 80 वॉट फास्ट सुपरवूक फास्ट चार्जिंग मिली है। इसमें फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है।

OPPO Reno 15 5G (4)zoom icon
68

OPPO Reno 15 5G Other Details

OPPO Reno 15 स्मार्टफोन में कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट, एनएफसी और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया गया है। इसकी डायमेंशन 161.26×76.46×7.65mm और वजन 205 ग्राम है।

OPPO Reno 15 5G (7)zoom icon
78

OPPO Reno 15 5G Price in India

Flipkart पर OPPO Reno 15 का 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 45,999 रुपये है। इस डिवाइस का 12GB+512GB स्टोरेज मॉडल 53,999 रुपये में मिल रहा है।

OPPO Reno 15 5Gzoom icon
88

OPPO Reno 15 5G Offers

ओप्पो रेनो 15 5जी को 5399 रुपये के बंपर डिस्काउंट पर खरीदा जा सकता है। इस मोबाइल फोन पर 2,593 रुपये प्रति माह की EMI मिल रही है। इस पर 44,200 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी है।