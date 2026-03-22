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Oppo K14 5G हुआ 1000 रुपये सस्ता, 7000mAh बैटरी सिंगल चार्ज पर चलेगी लंबा

7000mAh battery Oppo K14 5G Price down 1000 Flipkart discount offer Price in India specs: ओप्पो के नए फोन की कीमत पहली सेल में हुई कम।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Mar 22, 2026, 10:17 AM (IST)

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Oppo K14 5G Display

Oppo K14 5G फोन में 6.75 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जो कि HD+ डिस्प्ले है। इस डिस्प्ले में 720x1,570 पिक्सल रेजलूशन मिलता है। वहीं, डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। इस डिस्प्ले में 1125 nits ब्राइटनेस भी मिलती है।

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Oppo K14 5G Performance

Oppo K14 5G फोन MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर से लैस है। फोन में पानी से बचाव के लिए IP66 + IP68 + IP69 रेटिंग दी गई है।

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Oppo K14 5G RAM

Oppo K14 5G को कंपनी ने 3 वेरिएंट्स में पेश किया है। इसमें 6GB RAM + 128GB स्टोरेज, 6GB RAM + 256GB स्टोरेज और 8GB RAM + 256GB स्टोरेज मौजूद है।

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Oppo K14 5G Camera

Oppo K14 5G फोन में फोटोग्राफी के लिए डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा और 2MP का मोनोक्रोम कैमरा मौजूद है।

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Oppo K14 5G Selfie Camera

Oppo K14 5G में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

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Oppo K14 5G Battery

Oppo K14 5G फोन की बैटरी 7000mAh की है, जिसके साथ 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा।

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Oppo K14 5G Price

Oppo K14 5G फोन के 6GB RAM + 128GB स्टोरेज की कीमत 17,999 रुपये है। इस फोन को अभी सस्ते में खरीद सकेंगे।

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Oppo K14 5G Discount

Oppo K14 5G की सेल भारत में शुरू हो गई है। सेल के दौरान कंपनी फोन पर 1000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर दे रही है।