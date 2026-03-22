Oppo K14 5G हुआ 1000 रुपये सस्ता, 7000mAh बैटरी सिंगल चार्ज पर चलेगी लंबा

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Oppo K14 5G Display

Oppo K14 5G फोन में 6.75 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जो कि HD+ डिस्प्ले है। इस डिस्प्ले में 720x1,570 पिक्सल रेजलूशन मिलता है। वहीं, डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। इस डिस्प्ले में 1125 nits ब्राइटनेस भी मिलती है।