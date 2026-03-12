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OPPO K13 Turbo 5G की कीमत में आई 4950 रुपये की गिरावट, Flipkart पर मिल रहा फाडू Offer

OPPO K13 Turbo 5G price cut 4950 flipkart discount offer price specification: ओप्पो के13 टर्बो 5जी पर फाडू ऑफर मिल रहे हैं। इसे सस्ते में खरीदने का सही समय है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Mar 12, 2026, 11:37 AM (IST)

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OPPO K13 Turbo 5G Screen

OPPO K13 Turbo 5G में 6.8 इंच का OLED डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 2800 × 1280 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसका टच सैम्पलिंग रेट 240Hz व पीक ब्राइटनेस 1600 निट्स है। इस पर AGC DT-Star D+ ग्लास लगा है।

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OPPO K13 Turbo 5G Chip

OPPO K13 Turbo में स्मूथ फंक्शनिंग प्रदान करने के लिए MediaTek Dimensity 8450 प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ Mali-G720 MC7 GPU मिलता है। इस फोन की स्टोरेज 256 जीबी है।

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OPPO K13 Turbo 5G Camera

फोटो और वीडियो के लिए ओप्पो के13 टर्बो में 50MP का प्राइमरी सेंसर और 2MP का डेप्थ लेंस दिया गया है। इनका अपर्चर क्रमश: f/1.8 और f/2.4 है।

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OPPO K13 Turbo 5G Front Camera

OPPO K13 Turbo में 16MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.4 है। इसमें फोटो, वीडियो, पोट्रेट, नाइट, पैनोरामा, डुअल व्यू और टाइम-लैप्स जैसे शूटिंग मोड मिलते हैं।

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OPPO K13 Turbo 5G Battery

ओप्पो का यह स्मार्टफोन 7000mAh बैटरी से लैस है। इसको 80W फास्ट चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग का साथ मिला है। इसमें फेस रिकॉग्नेशन और फिंगरप्रिंट सेंसर की सुविधा दी गई है।

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OPPO K13 Turbo 5G Other Specs

OPPO K13 Turbo में 5जी, 4जी, सिम कार्ड स्लॉट, ब्लूटूथ, वाईफाई, यूएसबी टाईप-सी पोर्ट और जीपीएस जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

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OPPO K13 Turbo 5G Price

OPPO K13 Turbo को ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकता है। इस फोन के 8GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 27,999 रुपये है। इसका 8GB+256GB स्टोरेज मॉडल 29,999 रुपये में मिल रहा है।

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OPPO K13 Turbo 5G Deals

SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 4950 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके साथ 1,153 रुपये का कैशबैक भी दिया जा रहा है। इतना ही नहीं फोन पर 1,111 रुपये की EMI भी मिल रही है। इस पर 26,550 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी है।