OPPO Find X9 5G पर 6750 रुपये की जबरदस्त छूट, जल्दी उठाएं छप्परफाड़ ऑफर का फायदा

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Mar 07, 2026, 11:35 AM (IST)
OPPO Find X9 5G में क्वाड रियर कैमरा सेटअप है। इसमें पहला 50MP का अल्ट्रा वाइड, दूसरा 50MP का वाइड एंगल, तीसरा 50MP का टेलीफोटो और चौथा 2MP का Monochrome लेंस है।
वीडियो कॉलिंग और सेल्फी क्लिक करने के लिए फाइंड एक्स 9 के फ्रंट में 32MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.4 और फील्ड ऑफ व्यू 90° है।
ओप्पो के इस फ्लैगशिप फोन में MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ Arm@Mali Drage MC12 जीपीयू मिलता है। इसमें 256 जीबी इंटरनल स्टोरेज दी गई है।
OPPO Find X9 स्मार्टफोन 6.59 इंच के FHD+ AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है, जिसका रेजलूशन 2760 × 1256 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120Hz है। इसकी नॉर्मल ब्राइटनेस 800nits है। इस पर Corning Gorilla Glass 7i लगा है।
OPPO Find X9 स्मार्टफोन 7025mAh बैटरी से लैस है। इसको 80W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। इसके साथ 50W AIRVOOC चार्जिंग की सुविधा मिलती है।
सीमलेस कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए OPPO Find X9 में सिम कार्ड स्लॉट, 5G, 4जी, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट मिलता है। इसमें डेटा सिक्योर रखने के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक मिलता है।
OPPO Find X9 शॉपिंग वेबसाइट Flipkart पर लिस्ट है। इस फोन की कीमत 74,999 रुपये है। इस दाम में 12GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट मिलता है।
SBI बैंक की तरफ से OPPO Find X9 को खरीदने पर 6750 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा, हैंडसेट पर 3,314 रुपये की ईएमआई ऑफर की जा रही है। इस पर एक्सचेंज ऑफर भी है।
