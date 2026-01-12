comscore
OPPO F29 Pro पर 3000 रुपये का Discount ऑफर, फोन में मिलेगी 6000mAh की जंबो बैटरी

OPPO F29 Pro 3000 Discount offer on Amazon Price in India specs 6000mAh battery: ओप्पो फोन पर धमाकेदार डील। 3000 रुपये सस्ता खरीदें फोन।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Jan 12, 2026, 07:00 PM (IST)

OPPO F29 Pro (3)zoom icon
18

OPPO F29 Pro Display

OPPO F29 Pro में 6.7 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले मिलता है। इस डिस्प्ले में 1200 Nits की ब्राइटनेस मिलती है। साथ ही डिस्प्ले का रेजलूशन 2412×1080 पिक्सल है। वहीं, डिस्प्ले में आपको 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है।

OPPO F29 Pro (1)zoom icon
28

OPPO F29 Pro Performance

OPPO F29 Pro में MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर दिया गया है। साथ ही फोन Android 15 बेस्ड ColorOS 15 साथ आता है। हालांकि, कंपनी फोन के साथ लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करेगी।

OPPO F29 Pro (2)zoom icon
38

OPPO F29 Pro RAM

OPPO F29 Pro फोन में 8GB RAM + 128GB स्टोरेज, 8GB RAM + 256GB स्टोरेज और 12GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल्स मिलते हैं।

OPPO F29 Pro (5)zoom icon
48

OPPO F29 Pro Camera

OPPO F29 Pro में फोटोग्राफी के लिए डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस सेटअप में आपको 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसके साथ OIS सपोर्ट मौजूद है। इसके अलावा, सेटअप में 2MP का सेकेंडरी कैमरा भी दिया गया है।

OPPO F29 Pro (6)zoom icon
58

OPPO F29 Pro Selfie Camera

OPPO F29 Pro में 16MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जिसके जरिए आप सेल्फी व वीडियो कॉलिंग का आनंद ले सकते हैं।

OPPO F29 Pro (4)zoom icon
68

OPPO F29 Pro Battery

OPPO F29 Pro फोन में 6000mAh की जंबो बैटरी मिलती है, जिसके साथ 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलती है।

OPPO F29 Pro (7)zoom icon
78

OPPO F29 Pro Price

OPPO F29 Pro फोन के 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 33,999 रुपये लिस्ट है। हालांकि, अभी इसे आप सस्ते में खरीद सकते हैं।

OPPO F29 Prozoom icon
88

OPPO F29 Pro Discount

OPPO F29 Pro के डिस्काउंट की बात करें, तो अभी इस फोन को आप अमेजन से 29,999 रुपये में खरीद सकेंगे। इस फोन पर बैंक कार्ड के जरिए अलग से 3000 रुपये का डिस्काउंट भी मिल रहा है।