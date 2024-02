होम

OnePlus Pad हो गया सस्ता, कंपनी ने 1500 रुपये घटाई कीमत

OnePlus Pad Price cut in India comes with 9510mAh bttery new cost specification details: कंपनी ने 11.6 इंच डिस्प्ले वाले इस टैब की कीमत कम कर दी है। टैब में 9510mAh बैटरी और MediaTek Dimensity 9000 प्रोसेसर जैसे फीचर्स मिलते हैं। यहां जानें टैब के फीचर्स और नई कीमत की डिटेल्स।

Manisha Published:Feb 14, 2024, 17:11 PM | Updated: Feb 14, 2024, 17:11 PM