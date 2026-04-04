iQOO 15 5G पर मिल रही गोल्डन डील, 6000 के महा डिस्काउंट साथ Earbuds मिल रहे फ्री

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IQOO 15 Deals

SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड से आइकू 15 को खरीदने पर 6000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस पर 2,566 रुपये की ईएमआई दी जा रही है। साथ ही, iQOO TWS ईयरबड्स भी मुफ्त में दिए जा रहे हैं, जिसकी कीमत 1899 रुपये है।