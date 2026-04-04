iQOO 15 5G पर मिल रही गोल्डन डील, 6000 के महा डिस्काउंट साथ Earbuds मिल रहे फ्री

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Apr 04, 2026, 11:45 AM (IST)
iQOO 15 स्मार्टफोन 6.85 इंच के 2K+ curved Samsung M14 8T LTPO AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है। इसका रेजलूशन 3168×1440 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 144Hz है। इसे HDR10+ का सपोर्ट मिला है। इसकी पीक ब्राइटनेस 6000 निट्स है।
कंपनी ने आइकू 15 में फोटोग्राफी के लिए 50MP का Sony IMX921 लेंस, 50MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर और 50MP का टेलीफोटो लेंस दिया है। यह ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन से लैस है। इसका अपर्चर f/2.65 है।
iQOO 15 मोबाइल फोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर से लैस है। इस चिप के साथ Adreno 840 GPU दिया गया है। यही नहीं बेहतर गेमिंग के लिए फोन में Q3 Gaming चिप दी गई है।
वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए इस फ्लैगशिप स्मार्टफोन में 32MP का कैमरा दिया गया है। इसका अपर्चर f/2.2 है। इसमें फोटो, वीडियो, नाइट, स्लो-मोशन और टाइम-लैप्स जैसे कैमरा मोड मिलते हैं।
iQOO 15 में 7000mAh की जंबो बैटरी है। इसको 100 वॉट फास्ट चार्जिंग और 40 वॉट वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है।
आइकू 15 में कनेक्टिविटी के लिए 5जी, 4जी, सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, एनएफसी और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट मिलता है। इसके साथ हैंडसेट में फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है।
iQOO का यह फ्लैगशिप स्मार्टफोन 72,999 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Amazon India पर लिस्ट है। इसे तीन शानदार कलर ऑप्शन में अवेलेबल है।
SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड से आइकू 15 को खरीदने पर 6000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस पर 2,566 रुपये की ईएमआई दी जा रही है। साथ ही, iQOO TWS ईयरबड्स भी मुफ्त में दिए जा रहे हैं, जिसकी कीमत 1899 रुपये है।
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