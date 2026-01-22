iPhone 17 पर 4000 रुपये का Discount, 48MP कैमरा व iOS 26 जैसे मिलेंगे फीचर्स

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Jan 22, 2026, 06:33 PM (IST)
iPhone 17 के फीचर्स की बात करें, तो फोन में कंपनी ने 6.2 इंच का LTPO Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। वहीं, डिस्प्ले में 3000 nits तक की ब्राइटनेस आपको मिलने वाली है।
iPhone 17 में परफॉर्मेंस के लिए कंपनी ने Apple A19 चिप दी है। साथ ही यह आईफोन 17 में iOS 26 दिया गया है।
iPhone 17 में 8GB RAM मिलती है। वहीं, स्टोरेज में आपको 256GB व 512GB के ऑप्शन भी मिलते हैं।
iPhone 17 में फोटोग्राफी के लिए डुअल रियर कैमरा दिया गया है, जिसमें आपको 48MP का प्राइमरी कैमरा और 48MP का ही सेकेंडरी कैमरा दिया गया है।
Apple कंपनी ने iPhone 17 से सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 18MP का फ्रंट कैमरा दिया है।
iPhone 17 में 3692mAh की बैटरी दी है, जिसके साथ यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट मिलेगा।
iPhone 17 के 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 82,999 रुपये से शुरू होती है। अगर आप इसे सस्ते में खरीदने का सोच रहे हैं, तो यहां जानें कहां पर मिल रहा धाकड़ डिस्काउंट।
iPhone 17 के डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो Vijay Sales के जरिए आप आईफोन 17 को सस्ते में खरीद सकेंगे। फोन पर बैंक कार्ड के जरिए 4000 रुपये का अलग से इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है।
Don't Miss Out the Latest Updates. Subscribe to Our Newsletter Today!
Enroll for our free updates
Please confirm that you agree to the terms and conditions.
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information