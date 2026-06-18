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iPhone 17 खरीदने का सही टाइम, Flipkart पर 5000+ की छूट, Vijay Sales पर भी तगड़ी छूट

iPhone 17 get 5000 plus discount on flipkart Vijay sales offer price specification here: आईफोन 17 पर इस समय धमाकेदार डिस्काउंट मिल रही हैं, जिनका लाभ लेकर इसे सस्ते में घर लाया जा सकता है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Jun 18, 2026, 11:53 AM (IST)

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IPhone 17 Chipset

एप्पल ने आईफोन 17 में बेहतर परफॉर्म करने के लिए Six-Core A19 चिप और 5-कोर जीपीयू दिया है। इस डिवाइस में Neural Accelerators लगे हैं। इसके अलावा, फोन में 16-कोर वाला Neural Engine दिया गया है। इसमें 512 जीबी तक इंटरनल स्टोरेज मिलती है।

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IPhone 17 Display

iPhone 17 में 6.3 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और रेजलूशन 2622×1206 पिक्सल है। इसकी स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 1600 निट्स है। यह HDR सपोर्ट करती है। इस पर सुरक्षा के लिए Ceramic Shield 2 प्रोटेक्शन ग्लास लगा है।

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IPhone 17 Camera

फोटो क्लिक करने के लिए आईफोन 17 में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया है। इसमें 48MP का वाइड एंगल लेंस है। यह ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट करता है। इसका अपर्चर f/1.6 है। इसके साथ 48MP का वाइड एंगल लेंस भी दिया गया है।

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IPhone 17 Selfie Camera

iPhone 17 में वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 18MP का कैमरा मिलता है। इसका ƒ/1.9 है। इससे 4के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। इसमें Exposure, Depth, Zoom, Cameras और Styles जैसे कैमरा टूल दिए गए हैं।

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IPhone 17 Battery

आईफोन 17 में रिचार्जेबल बिल्ट-इन बैटरी लगी है। यह मैगसेफ वायरलेस चार्जिंग के साथ आती है। कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी फुल चार्ज होने पर 30 घंटे तक का प्ले-बैक टाइम देती है। इसके अलावा, फोन में फेस अनलॉक की सुविधा दी गई है।

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IPhone 17 की कीमत

आईफोन 17 फ्लिपकार्ट पर दो स्टोरेज ऑप्शन में मौजूद है। इस फोन का 128GB स्टोरेज वेरिएंट 82,900 रुपये में मिल रहा है। इसके 512GB स्टोरेज मॉडल का प्राइस 1,02,900 रुपये है। वहीं, विजय सेल्स पर यह फोन 80,990 रुपये में लिस्ट है। इस दाम में 256 जीबी स्टोरेज मॉडल मिल रहा है।

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IPhone 17 Flipkart

सबसे पहले फ्लिपकार्ट पर मिलने वाले ऑफर की बात करें, तो आईफोन 17 पर 3000 रुपये का डिस्काउंट और 3,995 रुपये का कैशबैक दिया जा रहा है। इस तरह कुल 6,995 रुपये का फायदा उठाया जा सकता है। इसके साथ 3864 रुपये की EMI भी दी जा रही है।

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IPhone 17 Vijay Sales

विजय सेल्स पर यह आईफोन 4000 रुपये का बैंक डिस्काउंट पर मिल रहा है। यह छूट HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने पर मिल रही है। इसके अतिरिक्त फोन पर 3,794 रुपये की ईएमआई भी दी जा रही है।