iPhone 17 खरीदने का सही टाइम, Flipkart पर 5000+ की छूट, Vijay Sales पर भी तगड़ी छूट

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IPhone 17 की कीमत

आईफोन 17 फ्लिपकार्ट पर दो स्टोरेज ऑप्शन में मौजूद है। इस फोन का 128GB स्टोरेज वेरिएंट 82,900 रुपये में मिल रहा है। इसके 512GB स्टोरेज मॉडल का प्राइस 1,02,900 रुपये है। वहीं, विजय सेल्स पर यह फोन 80,990 रुपये में लिस्ट है। इस दाम में 256 जीबी स्टोरेज मॉडल मिल रहा है।