20 हजार रुपये वाला टैब सिर्फ 8000 रुपये में खरीदें, Amazon की सुपर डील

HONOR Pad X8 Get in Just 7999 on Amazon best buy in january 2024 check top deal here: अमेजन सेल के दौरान आप शानदार फीचर्स वाला टैब काफी कम दाम में घर ला सकते हैं। HONOR Pad X8 की कीमत वैसे 20,999 रुपये लिस्ट है, लेकिन सेल से इसे सिर्फ 7999 रुपये में खरीदा जा सकता है। जानें इस टैब में क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं।

Manisha Published:Jan 30, 2024, 14:01 PM | Updated: Jan 30, 2024, 14:01 PM