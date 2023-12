होम

डुअल कैमरा सेटअप और बढ़िया डिस्प्ले वाले इन दो iPhone पर ऑफर की भरमार, सस्ते में घर लाने का मौका

Dual Camera Setup and Powerful Battery Featured iPhone 14 Plus iPhone 13 on huge discount offer in Flipkart Sale: फ्लिपकार्ट पर ईयर एंड सेल चल रही है, जिसमें iPhone 14 Plus और iPhone 13 उपलब्ध हैं। इन दोनों फोन पर जबरदस्त ऑफर दिए जा रहे हैं, जिनका लाभ उठाकर आप इन्हें सस्ते में खरीद सकते हैं।

Ajay Verma Published:Dec 13, 2023, 09:24 AM | Updated: Dec 13, 2023, 09:24 AM