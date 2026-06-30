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45,000 रुपए से कम में खरीदें ये 8 दमदार Windows 11 Laptop, स्टूडेंट्स और ऑफिस यूजर्स के लिए बेस्ट

Best Windows 11 Laptops Under Rs 45000 in India: 45,000 रुपए से कम में कौन-सा Laptop है सबसे बेस्ट? आइए जानते हैं...

Edited By: Ashutosh Ojha| Published By: Ashutosh Ojha| Published: Jun 30, 2026, 12:03 PM (IST)

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HP 14szoom icon
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HP 14s (कीमत: ₹38,500)

HP 14s एक हल्का और कॉम्पैक्ट लैपटॉप है, जिसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसमें Intel Celeron N4500 प्रोसेसर, 8GB रैम और 512GB SSD स्टोरेज दी गई है। 14-inch की HD डिस्प्ले के साथ यह ऑनलाइन क्लास, इंटरनेट ब्राउजिंग, डॉक्यूमेंट एडिटिंग और बेसिक ऑफिस वर्क के लिए अच्छा ऑप्शन है।

HP 15zoom icon
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HP 15 (2026) (कीमत: ₹40,710)

HP 15 (2026) में AMD Athlon Dual Core 7120U प्रोसेसर, 8GB DDR5 रैम और 512GB SSD स्टोरेज मिलती है। इसमें 15.6-inch की HD डिस्प्ले और AMD Radeon 610M ग्राफिक्स दिए गए हैं। लैपटॉप Windows 11 Pro, MS Office और Copilot Key के साथ आता है, जिससे पढ़ाई और ऑफिस का काम आसानी से किया जा सकता है।

HP 255 Notebookzoom icon
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HP 255 Notebook (कीमत: ₹38,790)

HP 255 Notebook में AMD Athlon Silver 7120U प्रोसेसर, 8GB DDR4 रैम और 256GB SSD स्टोरेज मिलती है। इसमें 15.6-inch की HD Anti-Glare डिस्प्ले दी गई है, जिससे लंबे समय तक काम करने में आंखों पर कम असर पड़ता है। यह लैपटॉप स्टूडेंट्स और ऑफिस यूजर्स के लिए रोजमर्रा के कामों के लिए अच्छा ऑप्शन है।

Lenovo V15 G4zoom icon
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Lenovo V15 G4 (कीमत: ₹40,999)

Lenovo V15 G4 उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो पढ़ाई, ऑफिस वर्क और रोजमर्रा के काम के लिए लैपटॉप खरीदना चाहते हैं। इसमें AMD Athlon Silver 7120U प्रोसेसर, 8GB LPDDR5 रैम और 512GB SSD स्टोरेज मिलती है, जिससे सिस्टम तेजी से काम करता है। 15.6-inch की Full HD डिस्प्ले वीडियो देखने और काम करने का अच्छा अनुभव देती है। इसमें Windows 11 पहले से इंस्टॉल मिलता है।

Lenovo IdeaPad Slim 3zoom icon
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Lenovo IdeaPad Slim 3 (कीमत: ₹35,990)

Lenovo IdeaPad Slim 3 कम कीमत में शानदार फीचर्स देने वाला लैपटॉप है। इसमें Intel Core i3 12th Gen प्रोसेसर, 8GB रैम और 512GB SSD स्टोरेज मिलती है। 15.6-inch की Full HD डिस्प्ले, Windows 11, Office 2021 और 3 महीने का Game Pass इसे स्टूडेंट्स, ऑफिस यूजर्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए एक बढ़िया ऑप्शन बनाते हैं।

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ASUS Chromebook CX1405 (2025) (कीमत: ₹34,490)

ASUS Chromebook CX1405 उन यूजर्स के लिए बढ़िया ऑप्शन है जो ज्यादातर काम इंटरनेट पर करते हैं। इसमें Intel Core 3 N355 प्रोसेसर, 8GB रैम और 128GB स्टोरेज दी गई है। 14-inch की Full HD डिस्प्ले और ChromeOS के साथ यह वेब ब्राउजिंग, ऑनलाइन क्लास, Google Docs और वीडियो स्ट्रीमिंग जैसे कामों के लिए परफेक्ट है।

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Acer Professional 14 (कीमत: ₹40,990)

Acer Professional 14 इस लिस्ट का सबसे दमदार लैपटॉप माना जा सकता है। इसमें AMD Ryzen 3 7330U प्रोसेसर, 8GB रैम और 512GB SSD स्टोरेज मिलती है। 14-inch की Full HD डिस्प्ले, Windows 11 Pro और MS Office 2021 के साथ यह ऑफिस वर्क, पढ़ाई और मल्टीटास्किंग के लिए बेहतरीन ऑप्शन है।

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Acer Aspire 3 (कीमत: ₹37,450)

Acer Aspire 3 उन लोगों के लिए अच्छा है जिन्हें कम बजट में ज्यादा रैम चाहिए। इसमें Intel Pentium N6000 प्रोसेसर, 12GB LPDDR4X रैम और 512GB SSD स्टोरेज मिलती है। 15.6-inch की HD डिस्प्ले के साथ यह लैपटॉप पढ़ाई, इंटरनेट चलाने, ऑनलाइन मीटिंग और मल्टीटास्किंग जैसे काम आसानी से संभाल सकता है।