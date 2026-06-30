45,000 रुपए से कम में खरीदें ये 8 दमदार Windows 11 Laptop, स्टूडेंट्स और ऑफिस यूजर्स के लिए बेस्ट

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Lenovo V15 G4 (कीमत: ₹40,999)

Lenovo V15 G4 उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो पढ़ाई, ऑफिस वर्क और रोजमर्रा के काम के लिए लैपटॉप खरीदना चाहते हैं। इसमें AMD Athlon Silver 7120U प्रोसेसर, 8GB LPDDR5 रैम और 512GB SSD स्टोरेज मिलती है, जिससे सिस्टम तेजी से काम करता है। 15.6-inch की Full HD डिस्प्ले वीडियो देखने और काम करने का अच्छा अनुभव देती है। इसमें Windows 11 पहले से इंस्टॉल मिलता है।