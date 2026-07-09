1000 से कम महीने के खर्च पर खरीदें ये शानदार स्मार्टफोन, जेब पर नहीं पड़ेगा ज्यादा बोझ

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Jul 09, 2026, 11:58 AM (IST)
मोटोरोला जी57 पावर में Snapdragon 6s Gen 4 प्रोसेसर है। इस डिवाइस में 6.72 इंच का डिस्प्ले, 50MP+8MP का कैमरा सेटअप और 7000mAh की बैटरी दी गई है। इसकी कीमत 19,625 रुपये है। इस पर 690 रुपये की ईएमआई ऑफर की गई है।
वनप्लस एन6 नया स्मार्टफोन है, जिसे आप अमेजन से 809 रुपये की ईएमआई पर खरीद सकते हैं। इसकी शुरुआती कीमत 22,999 रुपये है। इस फोन में आपको 8000mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी। इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला स्मूथ डिस्प्ले मिलेगा। इतना ही नहीं फोन में 50MP का कैमरा भी मिलेगा।
सैमसंग गैलेक्सी ए07 5जी की अमेजन पर कीमत 18,499 रुपये है। इस दाम में 6+128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट मिल रहा है। इसे 650 रुपये की ईएमआई पर अपना बनाया जा सकता है। इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन, 50MP का कैमरा और 6000mAh की बैटरी दी गई है।
मोटो एज 60 फ्यूजन 5जी अमेजन पर 24,839 रुपये में लिस्ट है। इस पर 873 रुपये की ईएमआई मिल रही है। फीचर्स पर नजर डालें, तो स्मार्टफोन में 6.67 इंच का pOLED डिस्प्ले है। इस फोन को IP68 रेटिंग मिली है। स्मूथ फंक्शनिंग के लिए MediaTek 7400 प्रोसेसर दिया है। इसमें 5500mAh की बैटरी मिलती है, जिसे 68 वॉट टर्बो चार्जिंग का साथ मिला है।
ओप्पो के14 7000mAh बैटरी और 128 जीबी स्टोरेज जैसे फीचर से लैस है। इस फोन की कीमत 20,898 रुपये है। इस पर 735 रुपये की ईएमआई है।
रेडमी 15 5जी में 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है। इस फोन में फास्ट चार्जिंग से लैस 7000mAh की बैटरी दी गई है। इसके अलावा, मोबाइल फोन में 50MP का कैमरा और Snapdragon 6s Gen 3 प्रोसेसर मिलता है। इसका प्राइस 22,499 रुपये है। इस पर 791 रुपये की ईएमआई दी जा रही है।
रियलमी पी4एक्स को 6.72 इंच के डिस्प्ले के साथ लाया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। इस डिवाइस में 7000mAh की बैटरी दी गई है। इसमें Dimensity 7400 Ultra चिप लगी है। इसे IP64 रेटिंग मिली है। यानी कि यह वॉटरप्रूफ है। इसकी कीमत 19,739 रुपये है। इसे 694 रुपये में खरीदा जा सकता है।
आइक्यू जेड11एक्स एंड्रॉइड 16 बेस्ड OriginOS 6 पर काम करता है। इस स्मार्टफोन में फास्ट व स्मूथ वर्किंग के लिए Dimensity 7400-Turbo प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 7200mAh की बैटरी लगी है। इससे 4के वीडियो शूट की जा सकती है। इसकी कीमत 26,999 रुपये है। इस पर 949 रुपये की ईएमआई है।
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