1000 से कम महीने के खर्च पर खरीदें ये शानदार स्मार्टफोन, जेब पर नहीं पड़ेगा ज्यादा बोझ

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Motorola Edge 60 Fusion 5G

मोटो एज 60 फ्यूजन 5जी अमेजन पर 24,839 रुपये में लिस्ट है। इस पर 873 रुपये की ईएमआई मिल रही है। फीचर्स पर नजर डालें, तो स्मार्टफोन में 6.67 इंच का pOLED डिस्प्ले है। इस फोन को IP68 रेटिंग मिली है। स्मूथ फंक्शनिंग के लिए MediaTek 7400 प्रोसेसर दिया है। इसमें 5500mAh की बैटरी मिलती है, जिसे 68 वॉट टर्बो चार्जिंग का साथ मिला है।