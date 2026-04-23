AC Rent पर लेने जा रहे हैं? ये 5 गलतियां बिल्कुल न करें वरना Cooling की जगह मिलेगा सिर दर्द

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Window या Spilt

AC किराए पर लेते हुए सबसे पहले आपको यह सोचना चाहिए कि आप कौन-सा एसी लेना चाहते हैं। ज्यादातर लोगों के बीच Split AC का क्रेज है, लेकिन इस तरह के एसी को लगवाने के लिए आपको अपने घर की दीवार में ड्रील कराना होता है। विंडो एसी के साथ ऐसी दिक्कत नहीं होती। आप इन्हें अपनी किसी भी विंडो में फिट करा सकते हैं और जरूरत खत्म होने पर इन्हें लौटा सकते हैं।