AC Rent पर लेने जा रहे हैं? ये 5 गलतियां बिल्कुल न करें वरना Cooling की जगह मिलेगा सिर दर्द

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Apr 23, 2026, 06:20 PM (IST)
गर्मियों की शुरुआत के साथ एसी की डिमांड तेजी से बढ़ जाती है। हालांकि, कई लोगों के लिए एसी अलग से खरीदना विकल्प नहीं होता। खासतौर पर उन लोगों के लिए जो किराए या फिर अपने घर से दूर हॉस्टल व PG में रहते हैं।
ऐसे लोगों के लिए इन दिनों AC on Rent का ट्रेंड छाया हुआ है, जिसमें वो एसी को रेंट पर लेते हैं और जरूरत खत्म होने के बाद उसे लौटा देते हैं।
हालांकि, कई ऐसी गलतियां है, जिन्हें लोग एसी रेंट पर लेते हुए कर बैठते हैं। अगर आप भी एसी रेंट पर लेने जा रहे हैं, तो कुछ बातों का खास ख्याल रखें... वरना रेंट वाला एसी कूलिंग देने की जगह आपके सिर का दर्द बन सकता है।
कई लोग सिर्फ बजट में कम दाम में मिलने वाले AC खरीद लेते हैं, लेकिन कई बार सस्ता AC आपका सिर दर्द बन जाता है। सस्ते एसी कई बार बेहद पुराना या फिर सर्विस हुआ नहीं होता है, जिससे न केवल आपको कम कूलिंग मिलती है बल्कि ऐसे एसी आपके बिजली के बिल को भी बढ़ा देते हैं।
किराए पर AC लेने से पहले आपको सबसे पहले एसी को अच्छे से चेक करना चाहिए। बिना देखे एसी लाने पर कुछ दिनों बाद एसी दिक्कत करने लगता है। कई बार आपको कम गैस वाला एसी दे दिया जाता है, जो कि जल्द ही कूलिंग करना बंद कर देते हैं।
AC लेते वक्त अपने घर के कमरे का खास ख्याल रखें। हमेशा अपने कमरे के हिसाब से ही एसी लेना चाहिए। यदि कमरा छोटा है, तो 1 टन एसी आपके लिए परफेक्ट है। अगर आप कमरा बड़ा है या फिर आप हॉल के लिए AC ले रहे हैं, तो आपको 1.5 या फिर 2 टन एसी लेना चाहिए।
AC किराए पर लेते हुए सबसे पहले आपको यह सोचना चाहिए कि आप कौन-सा एसी लेना चाहते हैं। ज्यादातर लोगों के बीच Split AC का क्रेज है, लेकिन इस तरह के एसी को लगवाने के लिए आपको अपने घर की दीवार में ड्रील कराना होता है। विंडो एसी के साथ ऐसी दिक्कत नहीं होती। आप इन्हें अपनी किसी भी विंडो में फिट करा सकते हैं और जरूरत खत्म होने पर इन्हें लौटा सकते हैं।
एसी खरीदते वक्त एसी की रेटिंग पर भी ध्यान देना चाहिए। 4 स्टार या फिर 5 स्टार रेटिंग वाले एसी आपके मंथली बिजली बिल को कम से कम रखते हैं, लेकिन यदि 1-2 स्टार रेटिंग वाले एसी बिजली की खपत काफी ज्यादा करते हैं और बिल भी बहुत ज्यादा आता है।
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