7000mAh बैटरी वाले टॉप-5 बेस्ट स्मार्टफोन, कीमत 20,000 रुपये से कम, देखें लिस्ट

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Realme narzo 100 Lite 5G

Realme narzo 100 Lite को 15 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाली 7000mAh बैटरी के साथ लाया गया है। इस फोन में 6.8 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। इसमें MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट और 13एमपी का कैमरा दिया गया है। यह अमेजन पर 14,499 रुपये में मिल रहा है।