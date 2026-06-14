7000mAh बैटरी वाले टॉप-5 बेस्ट स्मार्टफोन, कीमत 20,000 रुपये से कम, देखें लिस्ट

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Jun 14, 2026, 11:42 AM (IST)
भारत बड़े स्मार्टफोन बाजार में से एक है, जहां Samsung, Oppo, Vivo और Xiaomi जैसे पॉपुलर ब्रांड के मोबाइल फोन्स अलग-अलग प्राइस रेंज में उपलब्ध हैं। इन सभी शानदार डिस्प्ले से लेकर पावरफुल बैटरी और कैमरा तक दिया जा रहा है।
मार्केट में कई स्मार्टफोन मौजूद हैं, जिनमें 7000mAh की जंबो बैटरी मिल रही है। इन सभी को फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिला है। पहले इस बैटरी के साथ आने वाले फोन्स की कीमत प्रीमियम रेंज में होती थी। हालांकि, अब इस बैटरी वाले फोन्स को मिड रेंज में खरीदा जा सकता है।
हम आपको नीचे गैलरी में 7000एमएएच बैटरी वाले फोन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप 20 हजार से कम में ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon India और Flipkart से खरीदा जा सकता है।
Realme narzo 100 Lite को 15 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाली 7000mAh बैटरी के साथ लाया गया है। इस फोन में 6.8 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। इसमें MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट और 13एमपी का कैमरा दिया गया है। यह अमेजन पर 14,499 रुपये में मिल रहा है।
OPPO K14 में 6.75 इंच के एचडी प्लस स्क्रीन है। इसका रेजलूशन 1604 x 720 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसमें MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट के साथ-साथ 50MP का कैमरा और 7000mAh की बैटरी मिलती है। इसकी कीमत 18,847 रुपये है। यह अमेजन पर लिस्ट है।
Moto G67 Power स्मार्टफोन 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाले LCD डिस्प्ले, 128 जीबी स्टोरेज, 50MP कैमरा और 7000mAh बैटरी से लैस है। यह 18,999 रुपये में अमेजन पर मिल रहा है।
रेडमी 15 5जी फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। इस स्मार्टफोन की कीमत 18,649 रुपये है। इस मोबाइल फन में 50MP का कैमरा और 2.3 GHz क्लॉक स्पीड वाला प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ 7000mAh की बैटरी मिलती है।
POCO M7 Plus स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पर 15,999 रुपये के प्राइस टैग के साथ लिस्ट है। इस फोन में 7000mAh की बैटरी है। इसके अलावा, हैंडसेट में 50MP का कैमरा और Snapdragon 6s Gen 3 प्रोसेसर मिलता है।
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