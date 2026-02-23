5000 रुपए से कम में खरीदें ये 7 जबरदस्त Earbuds, साउंड DJ को करेगा फेल

Written By Ashutosh Ojha
Edited By: Ashutosh Ojha| Published By: Ashutosh Ojha|
Published: Feb 23, 2026, 05:17 PM (IST)
Realme Buds Air 7 की ऑडियो क्वालिटी काफी शानदार हैं। ये Earbuds 52dB ANC, 12.4mm डीप बास ड्राइवर और Hi-Res LHDC 5.0 जैसे फीचर्स से लैस हैं। बैटरी की बात करें तो ये लगभग 52 घंटे तक चलती है। इसकी कीमत ₹3,299 है।
Realme Buds Air 6 Pro में 50dB तक की ANC है, साथ ही स्पेशियल ऑडियो और IP55 वॉटर रेसिस्टेंट रेटिंग भी हैं। इसकी बैटरी लगभग 40 घंटे चलती है और फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट है। इसकी कीमत ₹4,999 है।
OnePlus Buds 3 अच्छे ऑडियो क्वालिटी के साथ आते हैं। इनकी बैटरी लाइफ लंबी है और आप HeyMelody App के जरिए साउंड को अपनी पसंद के हिसाब से बदल सकते हैं। इनकी कीमत ₹3,999 है।
CMF Buds Pro 2 में डुअल ड्राइवर लगे हैं, जिससे साउंड और क्लियर और डिटेल में सुनाई देता है। LDAC सपोर्ट और डुअल डिवाइस पेयरिंग जैसी फीचर्स हैं। इनकी कीमत ₹3,499 रुपए है।
OnePlus Nord Buds 3 Pro में 12.4mm ड्राइवर हैं और यह 49dB तक की ANC (Noise Cancelling) दे सकते हैं। इससे 44 घंटे तक म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। ₹2,399 कीमत होने के बावजूद इसमें अच्छे फीचर्स हैं।
Oppo Enco Air 3 Pro की सबसे बड़ी खासियत इसकी साउंड क्वालिटी है। इसमें बड़े ड्राइवर हैं, ANC है और कॉल क्लैरिटी भी अच्छी है। बैटरी की बात करें तो ये लगभग 30 घंटे तक चलती है और इसमें ब्लूटूथ 5.3 है। इसकी कीमत लगभग ₹4,999 है।
Galaxy Buds FE काफी आरामदायक हैं। इनके साथ अलग-अलग साइज के ईयरटिप्स आते हैं। इसकी बैटरी लगभग 30 घंटे तक चलती है और डिजाइन काफी लाइट है। इसकी कीमत ₹5,000 है।
₹5,000 से कम कीमत वाले Earbuds खरीदते समय सिर्फ ब्रांड या डिजाइन पर ध्यान न दें। इसके बजाय यह देखें कि उनका ANC (Noise Cancellation) कितना अच्छा है, बैटरी लाइफ कितनी है, कॉल क्लैरिटी साफ है या नहीं और पहनने में आराम कैसा है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आप अपने बजट में सबसे सही और बेस्ट Earbuds चुन सकते हैं।
