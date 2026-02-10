6800mAh बैटरी-512GB स्टोरेज वाले OnePlus फोन को सस्ते में खरीदने का चांस, 1883 रुपये महीना देकर लाएं घर

भारत का ये AI अब Gemini और ChatGPT को छोड़ रहा पीछे

भारत अब सिर्फ AI का यूज करने वाला देश नहीं, बल्कि खुद world-class AI बनाने वाला देश बन गया है। बेंगलुरु की Sarvam AI ने Sarvam Vision और Bulbul V3 जैसे टूल्स लॉन्च कर Google Gemini, ChatGPT और बाकी बड़े AI मॉडल्स को भारतीय भाषाओं में पीछे छोड़ दिया।