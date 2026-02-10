comscore
  • 6800mah Battery 512gb Storage Oneplus Nord 5 5g Discount Offer Croma Price Specs Features

6800mAh बैटरी-512GB स्टोरेज वाले OnePlus फोन को सस्ते में खरीदने का चांस, 1883 रुपये महीना देकर लाएं घर

6800mAh battery 512GB storage OnePlus Nord 5 5G discount offer croma price specs features: वनप्लस नॉर्ड 5 को सस्ते में खरीदने का बढ़िया चांस है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Feb 10, 2026, 11:32 AM (IST)

OnePlus Nord 5 5G (4)zoom icon
18

OnePlus Nord 5 5G Display

वनप्लस ने OnePlus Nord 5 स्मार्टफोन में 6.83 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया है। इसका रेजलूशन 2800 x 1272 पिक्सल, रिफ्रेश रेट 144Hz और टच रिस्पॉन्स रेट 3000 Hz है। इस पर Corning Gorilla Glass 7i भी लगाया गया है।

OnePlus Nord 5 5G (1)zoom icon
28

OnePlus Nord 5 5G Camera

फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए OnePlus Nord 5 5G में 50MP का Sony LYT-700 लेंस और 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर दिया गया है। इसमें 20एक्स जूम मिलता है। इससे 4के वीडियो शूट की जा सकती है।

OnePlus Nord 5 5G (6)zoom icon
38

OnePlus Nord 5 5G Chip

OnePlus Nord 5 में बेहतर फंक्शनिंग के लिए Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर और Adreno 735 जीपीयू मिलता है। इस फोन में 12GB रैम और 512GB तक इंटरनल स्टोरेज दी गई है।

OnePlus Nord 5 5Gzoom icon
48

OnePlus Nord 5 5G Battery

OnePlus Nord 5 में घंटों काम करने के लिए 6800mAh की बैटरी दी गई है। इसको 80W फास्ट चार्जिंग मिली है। इसमें बायपास चार्जिंग का सुविधा मिलती है। इसके अलावा, फोन में रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है।

OnePlus Nord 5 5G (5)zoom icon
58

OnePlus Nord 5 5G Front Camera

वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए OnePlus Nord 5 में 50MP का कैमरा मिलता है। यह SAMSUNG ISOCELL JN5 सेंसर है। इसका अपर्चर ƒ/2.0 है। इसमें फोटो, वीडियो, पोट्रेट, पैनोरामा और डुअल-व्यू वीडियो जैसे कैमरा फीचर्स मलते हैं।

OnePlus Nord 5 5G (7)zoom icon
68

OnePlus Nord 5 5G Other Details

सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए OnePlus Nord 5 में वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया गया है। इस हैंडसेट का वजन 211 ग्राम है।

OnePlus Nord 5 5G (2)zoom icon
78

OnePlus Nord 5 5G Price

OnePlus Nord 5 स्मार्टफोन तीन स्टोरेज ऑप्शन में अवेलेबल है। इस फोन के 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 33,999 रुपये है। इसका 12GB+256GB स्टोरेज मॉडल 36,999 रुपये और 12GB+512GB स्टोरेज वेरिएंट 39,999 रुपये में मिल रहा है।

OnePlus Nord 5 5G (3)zoom icon
88

OnePlus Nord 5 5G Deals

HDFC और AXIS बैंक के क्रेडिट कार्ड से फोन खरीदने पर 1500 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है। इस फोन पर 1,883 रुपये की EMI भी दी जा रही है। हालांकि, एक्सचेंज ऑफर नहीं मिल रहा है।