64MP कैमरा और 8GB RAM वाले Vivo T2 Pro 5G पर तगड़ा डिस्काउंट, Flipkart Sale के आखिरी दिन उठाएं ऑफर का लाभ

64MP Camera 8GB RAM Featured Vivo T2 Pro 5G Smartphone on Discount in Flipkart Republic Day Sale 2024 last day: Vivo T2 Pro 5G को सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है।

Mona Dixit Published:Jan 19, 2024, 13:49 PM | Updated: Jan 19, 2024, 13:49 PM