1083 रुपये महीने पर मिल रहा 6000mAh बैटरी वाला Vivo Y400 5G, यहां मिल रहा सुनहरा ऑफर

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Feb 05, 2026, 01:04 PM (IST)
Vivo Y400 स्मार्टफोन Olive Green और Glam White कलर में अवेलेबल है। इसे IP68, IP69 की रेटिंग दी गई है। इसका मतलब है कि डिवाइस वॉटर और डस्ट प्रूफ है। यह मोबाइल फोन Android 15 बेस्ड Funtouch OS 15 पर काम करता है।
कंपनी ने Vivo Y400 में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए क्वालकॉम का Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर दिया है। इसका सीपीयू कोर काउंट 8 और क्लॉक स्पीड 2 × 2.2 GHz + 6 × 1.95 GHz है।
Vivo Y400 स्मार्टफोन में 8 जीबी रैम और 256GB तक इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसको 8 जीबी तक एक्सपेंड भी किया जा सकता है।
वीवो वाय400 स्मार्टफोन में 6000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। इसको 90W फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसकी डायमेंशन 16.229 × 7.531 × 0.799 cm है। इसका वजन 198 ग्राम है।
Vivo Y400 में 6.67 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है। इसका रेजलूशन 2400 × 1080 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120Hz है। इसकी लोकल पीक ब्राइटनेस 1800 निट्स है। इसमें फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है।
Vivo Y400 में सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं। इसके अलावा, हैंडसेट में फोटोग्राफी के लिए 50MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप भी मिलता है।
Vivo Y400 का 8GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट शॉपिंग प्लेटफॉर्म Croma पर 22,999 रुपये में मिल रहा है। इस डिवाइस के 8GB+256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 24,999 रुपये रखी गई है।
YES और SBI बैंक की तरफ से वीवो वाय400 को खरीदने पर 1500 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह ऑफर क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा, हैंडसेट पर 1,083 रुपये की ईएमआई दी जा रही है।
