50MP सेल्फी कैमरा और 7000mAh बैटरी वाले Realme Narzo 90 5G को 668 रुपये में लाएं घर, दोबारा नहीं मिलेगा ऐसा Offer

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Jun 09, 2026, 08:02 PM (IST)
Realme Narzo 90 5G में कंपनी ने 6.57 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। इस डिस्प्ले में आपको 4000 Nits तक की ब्राइटनेस मिलेगी।
Realme Narzo 90 5G फोन 6nm MediaTek Dimensity 6400 Max चिप से लैस है। साथ ही फोन Android 15-बेस्ड Realme UI 6.0 के साथ आता है।
Realme Narzo 90 5G में 6GB RAM + 128GB स्टोरेज और 8GB RAM + 128GB स्टोरेज के दो ऑप्शन मौजूद हैं।
Realme Narzo 90 5G में कंपनी ने डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया है। इसमें 50MP का मेन कैमरा दिया गया है। इसके साथ 2MP का सेकेंडरी कैमरा मिलता है।
Realme Narzo 90 5G स्मार्टफोन में कंपनी ने सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 50MP का ही फ्रंट कैमरा मिलता है।
Realme Narzo 90 5G फोन में कंपनी ने 7000mAh की जंबो बैटरी दी है, जिसके साथ आपको 60W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है।
Realme Narzo 90 5G फोन के 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 18,999 रुपये लिस्ट है।
डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो इस फोन को आप अमेजन से 19,999 रुपये में ही खरीद सकते हैं। हालांकि, इस फोन पर 668 रुपये का ईएमआई का शानदार ऑफर मिल रहा है।
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