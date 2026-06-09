50MP सेल्फी कैमरा और 7000mAh बैटरी वाले Realme Narzo 90 5G को 668 रुपये में लाएं घर, दोबारा नहीं मिलेगा ऐसा Offer

iOS 27 के टॉप-5 फीचर, iPhone को बना देंगे अधिक स्मार्ट

iOS 27 को लॉन्च कर दिया गया है। इस ओएस में सिरी को ऐप के रूप में पेश किया गया है। इसके अलावा, पैरेंटल कंट्रोल फीचर को भी जोड़ा गया है। साथ ही, फोटो को कस्टामाइज करने के लिए टूल दिए गए हैं।