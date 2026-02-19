comscore
  • 50mp Selfie Camera 6500mah Battery 90w Fast Charging Vivo V70 Elite Launched In India Price And Specs

50MP सेल्फी कैमरा, 6500mAh बैटरी और 90W फास्ट चार्जिंग के साथ Vivo V70 Elite लॉन्च, देखें टॉप फीचर्स

50MP selfie Camera 6500mAh battery 90W fast charging Vivo V70 Elite launched in India price and specs: वीवो का लेटेस्ट फोन भारतीय मार्केट में लॉन्च। तस्वीरों में देखें फर्स्ट लुक।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Feb 19, 2026, 06:22 PM (IST)

Vivo V70 Elite (5)zoom icon
18

Vivo V70 Elite Display

Vivo V70 Elite फोन में 6.59 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। वहीं, रेजलूशन 1,260x2,750 पिक्सल का है। इस डिस्प्ले में आपको 5000 Nits तक की ब्राइटनेस मिलती है।

Vivo V70 Elite (2)zoom icon
28

Vivo V70 Elite Performance

Vivo V70 Elite फोन में Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर से लैस है। पानी से बचाव के लिए फोन में IP68+IP69 रेटिंग दी है।

Vivo V70 Elite (8)zoom icon
38

Vivo V70 Elite RAM

Vivo V70 Elite फोन में 12GB RAM मिलती है। वहीं, फोन की स्टोरेज 512GB तक की है।

Vivo V70 Elite (6)zoom icon
48

Vivo V70 Elite Camera

Vivo V70 Elite फोन में फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जिसके साथ OIS सपोर्ट मिलता है। इसमें 50MP का टेलीफोटो सेंसर OIS सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा, 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिलता है।

Vivo V70 Elite (3)zoom icon
58

Vivo V70 Elite Selfie Camera

Vivo V70 Elite में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

Vivo V70 Elite (7)zoom icon
68

Vivo V70 Elite Battery

Vivo V70 Elite फोन में 6500mAh की जंबो बैटरी दी गई है। इसके साथ फोन में 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

Vivo V70 Elite (4)zoom icon
78

Vivo V70 Elite Price

Vivo V70 Elite फोन के 8GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 51,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। वहीं, 12GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 56,999 रुपये है। इसका टॉप 12GB RAM + 512GB स्टोरेज मॉडल 61,999 रुपये में आया है।

Vivo V70 Elite (1)zoom icon
88

Vivo V70 Elite Sale

Vivo V70 Elite की सेल Flipkart पर 26 फरवरी से शुरू होने जा रही है। Authentic Black, Passion Red और Sand Beige शामिल है।