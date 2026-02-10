50MP फ्रंट कैमरा वाले Vivo स्मार्टफोन पर 2000 का बंपर Discount, Flipkart या Amazon नहीं यहां मिल रही Deal

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Feb 10, 2026, 03:02 PM (IST)
Vivo V50e फोन को Sapphire Blue और Pearl White कलर में उतारा गया है। इस फोन को IP68-P69 की रेटिंग मिली है। यह मोबाइल फोन Android 15 बेस्ड FunTouch OS 15 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है।
Vivo V50e 5G फोन MediaTek Dimensity 7300 चिपसेट से लैस है। इस चिप की क्लॉक स्पीड 4 × 2.5 GHz + 4 × 2.0 GHz है। इसके साथ 8 जीबी रैम और 256GB तक स्टोरेज मिलती है।
कंपनी ने Vivo V50e में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया है, जिसमें 50MP का Sony IMX882 सेंसर और 8MP का वाइड एंगल लेंस है। इसके कैमरे से एचडी वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।
Vivo V50e के फ्रंट में 50MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.0 है। इसमें नाइट, पोट्रेट, फोटो, वीडियो, माइक्रो, पैनो, अल्ट्रा-एचडी, टाइम-लैप्स और सुपरमून जैसे कैमरा फीचर्स मिलते हैं।
वीवो वी50ई में 5600mAh की बैटरी दी गई है। इसको 90W फास्ट चार्जिंग का साथ दिया गया है। इसकी डायमेंशन 16.329 × 7.672 × 0.761 cm और वजन 186 ग्राम है।
Vivo V50e में कनेक्टिविटी के लिए सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इस हैंडसेट में फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है।
वीवो वी50ई क्रोमा पर उपलब्ध है। इस फोन के 8GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 26,999 रुपये है। इसका 8GB+256GB स्टोरेज मॉडल भी है, जिसे 28,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।
SBI, YES, HSBC और KOTAK बैंक की तरफ से वी50ई पर 2000 रुपये की छूट दी जा रही है। इस मोबाइल फोन पर 1,271 रुपये की EMI मिल रही है, लेकिन यह साफ नहीं किया गया है कि डिवाइस पर एक्सचेंज ऑफर है या नहीं।
