50MP कैमरा वाले OPPO F31 5G पर धमाका डील, सिर्फ 1286 रुपये महीना देकर बना लें अपना

50mp Camera OPPO F31 5G on 1286 emi flipkart offer price in india specification features: ओप्पो एफ31 5जी पर धमाकेदार ऑफर मिल रहे हैं।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Feb 27, 2026, 03:46 PM (IST)

OPPO F31 5G (11)
18

OPPO F31 5G Size and Weight

ओप्पो के OPPO F31 फोन की हाइट 15.82cm, चौड़ाई 7.50cm और थिकनेस 0.80cm है। इसका वजन 185 ग्राम है। इसमें 256GB तक की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसमें 8 जीबी रैम मिलती है।

OPPO F31 5G (9)
28

OPPO F31 5G Display

OPPO F31 में 6.57 इंच का FHD+ डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 2372 × 1080 पिक्सल, रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और कलर गेमट 100% DCI-P3 है। इसमें सुरक्षा के लिए फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है।

OPPO F31 5G (10)
38

OPPO F31 5G Camera

कंपनी ने OPPO F31 स्मार्टफोन में 50MP का प्राइमरी सेंसर दिया है। इसका अपर्चर f/1.8 और फील्ड ऑफ व्यू 76° है। यह ऑटो-फोकस से लैस है। इसके साथ f/2.4 अपर्चर वाला 2MP का मोनोक्रोम लेंस मिलता है। इसका फील्ड ऑफ व्यू 89° है।

OPPO F31 5G (15)
48

OPPO F31 5G Front Camera

वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए ओप्पो के इस स्मार्टफोन में 16MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.4 और FOV 85° है। इसमें फोटो, वीडियो, पोट्रेट, नाइट, पैनोरामा, डुअल व्यू और अंडरवॉटर जैसे कैमरा फीचर्स मिलते हैं।

OPPO F31 5G (14)
58

OPPO F31 5G Battery

OPPO F31 स्मार्टफोन में 7000mAh की जंबो बैटरी दी गई है। इसको 80W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसके अलावा, हैंडसेट में Proximity, Ambient light और E-compass जैसे सेंसर मिलते हैं।

OPPO F31 5G (13)
68

OPPO F31 5G Connectivity

सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए OPPO F31 फोन में 5जी, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट मिलता है। इन सब के साथ फोन में Android 15 पर काम करने वाला ColorOS 15.0 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है।

OPPO F31 5G (12)
78

OPPO F31 5G Price

OPPO F31 5G ग्राहकों के लिए Flipkart पर लिस्ट है। इस फोन के 8GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 26,999 रुपये है। इसका 8GB+256GB स्टोरेज मॉडल 28,999 रुपये में मिल रहा है।

OPPO F31 5G (8)
88

OPPO F31 5G Offers

ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से OPPO F31 5G को खरीदने पर 1500 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस पर 1286 रुपये की ईएमआई और 27,740 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है।