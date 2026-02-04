comscore
50MP कैमरा वाला OPPO F31 5G 1322 रुपये महीने पर होगा आपका, हाथ से न फिसलने दें मौका

50MP Camera Featured OPPO F31 5G on 1222 EMI Per Month Check Price Specification Offer: ओप्पो एफ31 पर धमाकेदार ऑफर मिल रहे हैं।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Feb 04, 2026, 04:02 PM (IST)

OPPO F31 5G Screen

OPPO F31 में 6.57 इंच का FHD+ OLED डिस्प्ले है। इसकी पीक ब्राइटनेस 1400 निट्स, रेजलूशन 2372 x 1080 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसे प्रोटेक्शन देने के लिए DT-Star D+ ग्लास लगाया गया है।

OPPO F31 5G Processor

फास्ट वर्किंग के लिए ओप्पो के स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 6300 Energy 6nm ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ Arm Mali-G57 MC2 GPU मिलता है। इसकी रैम 12GB है। इसमें 256GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है।

OPPO F31 5G Camera

OPPO F31 में डु्अल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 50MP का OV50D40 लेंस मिलता है। यह OIS से लैस है। इसके साथ कैमरा सेटअप में 2MP का डेप्थ लेंस मिलता है। इसका अपर्चर f/2.4 है।

OPPO F31 5G Selfie Camera

वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए OPPO F31 5G में 16MP का कैमरा मिलता है। यह IMX480 सेंसर है। इसका अपर्चर f/2.4 है। इसमें पोट्रेट, नाइट, फोटो, लाइव और स्लो-मोशन जैसे फीचर्स मिलते हैं।

OPPO F31 5G Battery

OPPO F31 में 7000mAh की जंबो बैटरी दी गई है। इसको 80 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इस डिवाइस को IP66+IP68+IP69 रेटिंग के साथ MIL-STD-810H मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशन मिला है।

OPPO F31 5G Security

OPPO F31 5G में डेटा सिक्योर रखने के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर मिलता है। इसके साथ डिवाइस में पासवर्ड, पिन और पैटर्न लगाने की सुविधा भी दी गई है।

OPPO F31 5G Price

OPPO F31 5G विजय सेल्स पर उपलब्ध है। इस स्मार्टफोन की कीमत 26,999 रुपये है। इस दाम में 8GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट मिलता है। इसे क्लाउड ग्रीन कलर में खरीदा जा सकता है।

OPPO F31 5G Deals

HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से OPPO F31 को खरीदने पर 900 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस हैंडसेट पर 1,322 रुपये प्रति महीने की EMI ऑफर की जा रही है। इस पर एक्सचेंज डील भी अवेलेबल है।