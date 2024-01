होम

50MP कैमरा और दमदार बैटरी वाले Google Pixel फोन्स पर बंपर ऑफर, मिल रहा 12 हजार तक का डिस्काउंट

50MP camera featured Google Pixel 7 Pixel 7 Pro and Pixel 8 on upto 12000 discount in Flipkart Sale: फ्लिपकार्ट सेल में गूगल पिक्सल 7, पिक्सल 7 प्रो और पिक्सल 8 अवेलेबल हैं। इन तीनों डिवाइस को कम कीमत में खरीदने का मौका मिल रहा है। चलिए नीचे जानते हैं फोन्स की कीमत और मिलने वाले ऑफर के बारे में।

Ajay Verma Published:Jan 17, 2024, 16:55 PM | Updated: Jan 17, 2024, 16:55 PM