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50MP कैमरा और 6800mAh बैटरी वाला OPPO Reno 16 5G हुआ 6800 रुपये तक सस्ता, अभी लपकें धुंआधार डील

50MP camera 6800mAh battery featured OPPO Reno 16 5G gets 6800 discount amazon freedom sale offer price specs: ओप्पो के प्रीमियम फोन पर मिल रही धमाल छूट।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Aug 13, 2026, 11:53 AM (IST)

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OPPO Reno 16 5G Size and Weight

OPPO Reno 16 की हाइट 15.12cm, चौड़ाई 7.24cm और थिकनेस 0.82cm है। इसका वजन 193 ग्राम है। इसमें फेस अनलॉक मिलता है। इसके साथ फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है।

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OPPO Reno 16 5G Screen

ओप्पो रेनो 16 5जी में 6.32 इंच का फ्लैट OLED डिस्प्ले दिया है। इसका रेजलूशन 2640 × 1216 पिक्सल, रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और ब्राइटनेस 3600 निट्स है। इस पर सुरक्षा के लिए Crystal Guard प्रोटेक्शन ग्लास लगाया गया है।

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OPPO Reno 16 5G Camera

ओप्पो रेनो 16 5जी में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें 50MP का Sony LYT-600 सेंसर, 50MP का अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस और 50MP का पेरीस्कोप सेंसर शामिल है। इससे 4के वीडियो शूट की जा सकती है।

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OPPO Reno 16 5G Selfie Camera

वीडियो कॉलिंग के लिए इस फ्लैगशिप मोबाइल फोन में 50MP का कैमरा दिया गया है, जिससे आप 4के वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं।

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OPPO Reno 16 5G Battery

ओप्पो रेनो 16 को 6700mAh बैटरी के साथ लाया गया है। इसे 80 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसमें स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं। इसे IP66 + IP68 + IP69 + IP69K रेटिंग मिली है।

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OPPO Reno 16 5G Other Details

OPPO Reno 16 में कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं।

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OPPO Reno 16 5G Price

ओप्पो रेनो 16 5जी अमेजन की फ्रीडम सेल में लिस्ट है। इसकी कीमत 61,999 रुपये है। इस दाम में 8GB+256GB स्टोरेज मॉडल मिलता है। इसका 12GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट 67,999 रुपये में मिल रहा है।

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OPPO Reno 16 5G Deals

रेनो 16 5जी को चुनिंदा बैंकों के क्रेडिट कार्ड से खरीदने पर 6800 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इस पर अधिकतम 2,391 रुपये की EMI दी जा रही है। साथ ही, 45,050 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है।