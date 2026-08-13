50MP कैमरा और 6800mAh बैटरी वाला OPPO Reno 16 5G हुआ 6800 रुपये तक सस्ता, अभी लपकें धुंआधार डील

गूगल लेकर आ गया Google Pixel 11 Pro Fold

Google Pixel 11 Pro Fold भारत में लॉन्च हो गया है। इस स्मार्टफोन की बिक्री 20 अगस्त से शुरू होगी। इसमें 6.5 इंच की कवर और 8 इंच की मेन स्क्रीन मिलती है। इसमें Tensor G6 चिपसेट और 4800mAh की बैटरी दी गई है। इसकी कीमत प्रीमियम रेंज में रखी गई है।