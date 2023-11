होम

50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी और 8GB तक RAM वाले Samsung के सस्ते 5G फोन पर ऑफर, Flipkart पर 1500 का Discount

50MP Camera 5000mah Battery 8GB RAM Samsung Galaxy A14 5G on huge discount on flipkart price in india specs: Samsung Galaxy A Series के 5G फोन Galaxy A14 5G को छूट में खरीदने का मौका मिल रहा है। अमेजन चुनिंदा बैंक के कार्ड पर ऑफर दे रहा है। फोन पर मिल रहे ऑफर्स बताए गए हैं। आइये, जानते हैं।

Mona Dixit Published:Nov 24, 2023, 12:51 PM | Updated: Nov 24, 2023, 12:51 PM