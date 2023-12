होम

50MP कैमरा, 128GB स्टोरेज और 5000mAh बैटरी वाले iQOO फोन पर धमाकेदार डील, मात्र 630 रुपये में खरीदें

50MP camera 128GB Storage and 5000mAh battery featured iQOO Z6 Lite 5G on bumper discount offer on Amazon: iQOO Z6 Lite 5G को Amazon India से सस्ते में खरीदा जा सकता है। फोन की कीमत और इस पर मिलने वाले ऑफर के बारे में जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Ajay Verma Published:Dec 05, 2023, 11:35 AM | Updated: Dec 05, 2023, 11:35 AM