50MP AI कैमरा और 6GB RAM वाले Redmi 13C को सिर्फ 8,999 रुपये में लाएं घर, बंपर डिस्काउंट ऑफर

50MP AI Camera 6GB RAM featured Redmi 13C get in just Rs 8999 discount offer on Amazon: अगर आप 10 हजार से कम की कीमत में नया फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो रेडमी 13सी अच्छा ऑप्शन है। खास बात यह है कि Amazon से खरीदने पर फोन पर अलग से डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। जानें फोन और ऑफर्स से जुड़ी सभी डिटेल्स।

Manisha Published:Jan 22, 2024, 14:55 PM | Updated: Jan 22, 2024, 14:55 PM