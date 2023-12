होम

32MP सेल्फी कैमरा, 12GB RAM और 100W फास्ट चार्जिंग वाले OPPO Reno10 Pro+ 5G फोन को 10 हजार से कम में लाएं घर, जानें ऑफर

32MP selfie camera 12GB RAM 100W Fast charging featured OPPO Reno10 Pro plus 5G get under Rs 10000 check flipkart deal: ओप्पो के इस फोन को आप Flipkart के जरिए सस्ते में खरीद सकते हैं। यहां देखें फोन पर मिलने वाला शानदार ऑफर।

Manisha Published:Dec 07, 2023, 15:41 PM | Updated: Dec 07, 2023, 15:41 PM