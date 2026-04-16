200MP कैमरे वाले OPPO फोन पर 6000 से ज्यादा का डिस्काउंट, Flipkart दे रहा फाडू Offer

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Apr 16, 2026, 01:23 PM (IST)
OPPO Reno15 Pro Mini फोन को 6200mAh बैटरी के साथ लाया गया है। इसको 80 सुपरवूक फास्ट चार्जिंग मिली है। इसमें सुरक्षा के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर मिलता है।
OPPO Reno15 Pro Mini स्मार्टफोन डुअल सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और टाईप-सी पोर्ट जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ आता है। इसका वजन 187 ग्राम और डायमेंशन 151.21×72.42×7.99mm है।
OPPO Reno15 Pro Mini 5G स्मार्टफोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 50MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.0 है।
ओप्पो के इस मोबाइल फोन में 200MP मेन सेंसर के साथ-साथ 50MP का अल्ट्रा वाइड और 50MP का पेरीस्को लेंस मिलता है। इस कैमरा सेटअप से 4के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।
फास्ट वर्किंग के लिए OPPO Reno15 Pro Mini फोन में Dimensity 8450 ऑक्टा-कोर 4एनएम प्रोसेसर और Mali-G720 MC7 GPU दिया गया है। इसके साथ 512 जीबी तक स्टोरेज और 12 जीबी रैम मिलती है।
ओप्पो ने Reno15 Pro Mini 5G में 6.32 इंच का फ्लैट OLED डिस्प्ले दिया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और लोकल पीक ब्राइटनेस 3600 निट्स है। इसका टच सैम्पलिंग रेट 240 हर्ट्ज है। इस पर सुरक्षा के लिए Crystal Shield Glass लगाया गया है।
OPPO Reno15 Pro Mini दो स्टोरेज वेरिएंट में ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Flipkart पर लिस्ट है। इस फोन के 12GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 59,999 रुपये है। इसका 12GB+512GB स्टोरेज वेरिएंट 64,999 रुपये में मिल रहा है।
ओप्पो के इस स्मार्टफोन पर 6499 रुपये का ऑफ मिल रहा है। इसमें 3079 रुपये का कैशबैक और 3420 रुपये का बैंक डिस्काउंट शामिल है। इसके छूट के अलावा फोन पर 9 महीने के लिए 6500 रुपये की EMI भी दी जा रही है।
Don't Miss Out the Latest Updates. Subscribe to Our Newsletter Today!
Enroll for our free updates
Please confirm that you agree to the terms and conditions.
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information