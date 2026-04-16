200MP कैमरे वाले OPPO फोन पर 6000 से ज्यादा का डिस्काउंट, Flipkart दे रहा फाडू Offer

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OPPO Reno15 Pro Mini 5G Screen

ओप्पो ने Reno15 Pro Mini 5G में 6.32 इंच का फ्लैट OLED डिस्प्ले दिया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और लोकल पीक ब्राइटनेस 3600 निट्स है। इसका टच सैम्पलिंग रेट 240 हर्ट्ज है। इस पर सुरक्षा के लिए Crystal Shield Glass लगाया गया है।