200MP कैमरा वाले टॉप-5 बेस्ट स्मार्टफोन, हर फोटो आएगी बेहद शानदार

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OPPO Reno15 Pro Mini 5G

ओप्पो रेनो 15 प्रो मिनी को 200MP कैमरे के साथ लाया गया है। इसके साथ 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इतना ही नहीं फोन में Dimensity 8450 चिप के साथ 6200mAh की बैटरी मिलती है, जो 80 वॉट फास्ट चार्जिंग से लैस है। इसे 59,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकता है।