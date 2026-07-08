200MP कैमरा वाले टॉप-5 बेस्ट स्मार्टफोन, हर फोटो आएगी बेहद शानदार

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Jul 08, 2026, 01:39 PM (IST)
आजकल लोग स्मार्टफोन से फोटो क्लिक करना और वीडियो रिकॉर्ड करना पसंद करते हैं, क्योंकि कैमरा के मुकाबले फोन को हैंडल करना आसान होता है।
अगर आप भी अपने लिए शानदार कैमरे वाला फोन तलाश रहे हैं और बजट की टेंशन नहीं है, तो यह गैलरी आपके काम आने वाली है।
हम आपको यहां वीवो से लेकर रेडमी तक के मोबाइल फोन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनमें आपको 200MP तक का कैमरा मिलेगा। इसके साथ तगड़ी बैटरी, एचडी डिस्प्ले और पावरपैक्ड प्रोसेसर भी मिलेगा।
कंपनी ने रेडमी नोट 15 प्रो प्लस में Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर और 512GB तक इंटरनल स्टोरेज दी है। इस फोन में 6.83 इंच का CrystalRes AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसमें OIS सपोर्ट करने वाला 200MP का कैमरा है। इसकी बैटरी 6500mAh की है। इसका स्टार्टिंग प्राइस 39,999 रुपये है।
सैमसंग गैलेक्सी एस25 ऐज 5जी 200MP कैमरे के साथ आता है। इस फोन में 12एमपी का फ्रंट कैमरा मिलता है। स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हैंडसेट में Snapdragon 8 Elite चिप दी गई है। इसकी ओरिजनल कीमत 1,21,999 रुपये है, लेकिन इसे फ्लिपकार्ट से 71,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।
रियलमी 16 प्रो प्लस में 200MP का कैमरा है। इस फोन में सेल्फी के लिए 50MP का कैमरा दिया गया है। इसकी बैटरी 7000mAh की है। इसमें Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर मिलता है। इसकी कीमत 49,999 रुपये से शुरू होती है।
ओप्पो रेनो 15 प्रो मिनी को 200MP कैमरे के साथ लाया गया है। इसके साथ 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इतना ही नहीं फोन में Dimensity 8450 चिप के साथ 6200mAh की बैटरी मिलती है, जो 80 वॉट फास्ट चार्जिंग से लैस है। इसे 59,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकता है।
वीवो वी70 एफई में 6.83 इंच का AMOLED डिस्प्ले है। इस फोन में MediaTek Dimensity 7360 Turbo प्रोसेसर और 200MP का कैमरा दिया गया है। सेल्फी के लिए स्मार्टफोन में 50MP का कैमरा मिलता है। इसमें 7000mAh की बैटरी दी गई है। इसकी शुरुआती कीमत 41,999 रुपये है।
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