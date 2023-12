होम

Flipkart Sale: 15000 रुपये कम में मिल रहा 12MP + 12MP कैमरा और A15 Bionic चिप वाला iPhone 14 Plus

12MP + 12MP Camera A15 Bionic Chip 512GB Storage Apple iPhone 14 Plus on huge discount in flipkart sale: फ्लिपकार्ट पर चल रहे विंटर फेस्ट में Apple iPhone 14 Plus को सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है। आइये, ऑफर, फीचर्स और कीमत जानते हैं।

Mona Dixit Published:Dec 26, 2023, 09:33 AM | Updated: Dec 26, 2023, 09:33 AM