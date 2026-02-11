Zeiss ने भारत में लॉन्च किए Aatma Lenses, 135mm तक के सुपर फोकस के साथ मिलेंगे ये खास फीचर्स

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 11, 2026, 03:06 PM (IST)
जर्मनी की मशहूर टेक कंपनी Zeiss ने भारत में अपनी नई Aatma फुल-फ्रेम सिनेमा प्राइम लेंस सीरीज लॉन्च कर दी है। कंपनी ने मंगलवार को इस लाइनअप को पेश किया, जो खासतौर पर सिनेमैटोग्राफर्स और फिल्ममेकर्स को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। Zeiss Aatma लेंस रेट्रो डिजाइन के साथ आते हैं, जो 20वीं सदी के क्लासिक कैमरा लेंस से प्रेरित बताए जा रहे हैं। फिलहाल ये लेंस ऑर्डर के लिए उपलब्ध हैं और इनकी डिलीवरी जून से चुनिंदा Authorized Zeiss Cinema रिटेलर्स के जरिए शुरू होगी। खास बात यह है कि इन लेंस को यूजर अलग-अलग भी खरीद सकते हैं या फिर पूरा सेट एक साथ ले सकते हैं। हालांकि कंपनी ने अभी तक इनकी कीमत का खुलासा नहीं किया है।
Zeiss Aatma सीरीज में कुल नौ फुल-फ्रेम सिनेमैटिक प्राइम लेंस शामिल हैं। इनमें 18mm, 25mm, 35mm, 40mm, 50mm, 65mm, 85mm, 100mm और 135mm तक की फिक्स्ड फोकल लेंथ दी गई है। सभी लेंस T1.5 अपर्चर के साथ आते हैं, जो कम रोशनी में भी बेहतर शूटिंग का अनुभव देने का दावा करते हैं। कंपनी के अनुसार, ये लेंस Zeiss की एडवांस्ड ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे स्किन टोन सॉफ्ट दिखती है, कॉन्ट्रास्ट कंट्रोल में रहता है और फोकस ट्रांजिशन स्मूद होता है। इसके अलावा बेहतर बोकेह इफेक्ट और हल्का सोप बबल इफेक्ट भी मिलता है, जो वीडियो को खास और सिनेमैटिक लुक देता है।
कंपनी का कहना है कि Zeiss Aatma लेंस ऑर्गेनिक और इमोशनल इमेजरी कैप्चर करने में सक्षम हैं। यानी इनसे शूट की गई वीडियो में टेक्सचर और माहौल ज्यादा नेचुरल और गहराई वाले नजर आते हैं। फिल्ममेकर्स अपने प्रोजेक्ट में स्टाइल और प्रिसीजन दोनों जोड़ सकते हैं। इन लेंस में Zeiss की प्रोपायटरी eXtended Data (XD) टेक्नोलॉजी भी दी गई है, जो हर फ्रेम के लिए विगनेटिंग और डिस्टॉर्शन डेटा रिकॉर्ड करती है। इसके अलावा Zeiss CinCraft इकोसिस्टम का सपोर्ट भी मिलता है, जिससे विजुअल इफेक्ट्स, कैमरा ट्रैकिंग और वर्चुअल प्रोडक्शन जैसे काम आसान हो जाते हैं।
इसके साथ ही कंपनी ने यह भी जानकारी दी है कि Zeiss Panoptes 65 फुल-फ्रेम T2.2 अपर्चर प्राइम लेंस की डिलीवरी भी गर्मियों में शुरू की जाएगी। इस सीरीज में 25mm, 35mm, 40mm, 45mm, 55mm, 70mm, 90mm, 110mm, 135mm और 180mm तक की फोकल लेंथ शामिल होंगी।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information