Xiaomi ने ग्लोबल लॉन्च किया धांसू Ultrathin Magnetic Power Bank, जानें कीमत और फीचर्स

Xiaomi ने अपने नए UltraThin Magnetic Power Bank को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है। यह पावर बैंक पतला, हल्का और मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता हैं। कंपनी ने इससे पहले इसे कुछ एशियाई देशों में पेश किया था लेकिन अब इसे ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और जापान जैसे बाजारों में उपलब्ध करा दिया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका अल्ट्रा-स्लिम डिजाइन है, जो स्मार्टफोन के पीछे लगने के बाद भी ज्यादा मोटा महसूस नहीं होता। यह डिवाइस खासतौर पर उन स्मार्टफोन्स के लिए तैयार किया गया है जो मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं।

कीमत कितनी है और किन कलर्स में मिल रहा है यह पावर बैंक

कीमत की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में इसकी कीमत AUD 69.50 (करीब 4500 रुपये), सिंगापुर में SGD 69.90 (करीब 5000 रुपये) और जापान में JPY 5980 (करीब 3500 रुपये) रखी गई है, फिलहाल भारत में इसकी लॉन्चिंग को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। यह पावर बैंक तीन शानदार कलर्स Graphite Black, Glacier Silver और Radiant Orange में उपलब्ध है। अपने स्लिम और स्टाइलिश लुक के कारण यह सीधे तौर पर Apple के MagSafe Battery Pack को टक्कर देता नजर आ रहा है। कंपनी का दावा है कि यह डिवाइस प्रोफाइल के मामले में काफी पतला है, जिससे इसे जेब में रखना या फोन के साथ इस्तेमाल करना आसान हो जाता है।

फीचर्स, चार्जिंग स्पीड और किन-किन स्मार्टफोन्स के साथ है कम्पैटिबल

स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस पावर बैंक की मोटाई सिर्फ 6mm है और इसका वजन 98 ग्राम है। इसमें हाई-एनर्जी-डेंसिटी सिलिकॉन-कार्बन बैटरी दी गई है, जिसकी सामान्य क्षमता 5000mAh है, जबकि 5V पर रेटेड क्षमता 3000mAh है। यह डिवाइस 15W तक मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, जबकि iPhone मॉडल्स के लिए 7.5W तक वायरलेस आउटपुट देता है। साथ ही USB Type-C Port के जरिए 22.5W तक फास्ट वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है। खास बात यह है कि यूजर एक साथ दो डिवाइस, एक वायरलेस और एक वायर्ड चार्ज कर सकते हैं। यह पावर बैंक iPhone 12 से लेकर iPhone 17 सीरीज तक, Samsung Galaxy S23 Ultra से Samsung Galaxy S25 Ultra तक, Google Pixel 9 और Google Pixel 10 सीरीज समेत कई लेटेस्ट स्मार्टफोन्स के साथ काम करता है।

सेफ्टी और हीट मैनेजमेंट

सेफ्टी और हीट मैनेजमेंट के मामले में भी कंपनी ने खास ध्यान दिया है। इस पावर बैंक में 4369 वर्ग मिलीमीटर की ग्रेफाइट हीट डिसिपेशन शीट दी गई है, जो चार्जिंग के दौरान टेंपरेचर को नियंत्रित रखने में मदद करती है। साथ ही इसमें डुअल NTC टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है, जो ओवरहीटिंग से बचाता है। डिवाइस में ओवरवोल्टेज, ओवरकरंट, शॉर्ट सर्किट, ओवरचार्ज और फॉरेन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन जैसी कई सुरक्षा सुविधाएं भी शामिल हैं। यह 120kHz से 147kHz के बीच मैग्नेटिक इंडक्शन टेक्नोलॉजी पर काम करता है। इसका आकार 98.5 x 71.5 x 6mm है और बॉक्स में पावर बैंक यूनिट, यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड मिलता है।