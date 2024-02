Xiaomi 14 सीरीज की ग्लोबल लॉन्च डेट कंफर्म हो चुकी है। यह सीरी 25 फरवरी को ग्लोबली लॉन्च होगी। इस सीरीज में कंपनी तीन फोन Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro और Xiaomi 14 Ultra लॉन्च कर सकती है। फिलहाल सीरीज के इंडिया लॉन्च को लेकर कंपनी ने कुछ डिटेल्स रिवील नहीं की है। हालांकि, टिप्सटर ने इसके भारत लॉन्च को कंफर्म किया है। टिप्सटर ने जानकारी दी है कि यह सीरीज जल्द ही भारत में भी लॉन्च होगी। इसके अलावा, टिप्सटर ने कहा है कि कंपनी अल्ट्रा मॉडल के 1 लाख यूनिट को फर्स्ट सेल के दौरान बेचेगी। आइए जानते हैं इस फोन से जुड़ी सभी डिटेल्स।

टिप्सटर Abhishek Yadav ने अपने X (Twitter) हैंडल के जरिए Xiaomi 14 सीरीज के भारत लॉन्च से जुड़ी जानकारी दी। टिप्सटर ने बताया कि यह सीरीज जल्द ही भारत में लॉन्च होगी। टिप्सटर के मुताबिक, इस सीरीज में कंपनी भारत में दो फोन Xiaomi 14 और Xiaomi 14 Ultra लॉन्च करेगी। वहीं, फर्स्ट सेल के दौरान कंपनी अल्ट्रा मॉडल के 1 लाख यूनिट्स की बिक्री करेगी।

Exclusive ✨

Xiaomi 14 and Xiaomi 14 Ultra launching soon in India.

Around 1 lakh units of Xiaomi 14 Ultra will go on sale in India.

Xiaomi will also introduce 2 smartwatches in India one with AMOLED display under ₹5K and another will be premium.

Xiaomi Fold India? 👀#Xiaomi…

— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) February 9, 2024