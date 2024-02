Xiaomi 14 सीरीज की ग्लोबल लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। यह सीरीज चीन में पिछले साल लॉन्च हो चुकी है। इस सीरीज में कंपनी ने Xiaomi 14 और Xiaomi 14 Pro मॉडल्स शामिल हैं। वहीं, अब ये दो फोन जल्द ही ग्लोबल मार्केट में दस्तक देने वाले हैं। कंपनी ने सीरीज की लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो शाओमी 12 सीरीज में 6.7 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, फोन ये फोन Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर से लैस हैं, जिसके साथ 16GB RAM और 1TB स्टोरेज मॉडल शामिल है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 32MP की सेल्फी कैमरा मौजूद है। बेस मॉडल 4,610mAh बैटरी से लैस है, वहीं प्रो मॉडल 4,880mAh की बैटरी मिलती है। आइए जानते हैं इस फोन से जुड़ी सभी डिटेल्स।

Xiaomi ने अपने ऑफिशियल X (Twitter) हैंडल के जरिए Xiaomi 14 सीरीज की लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है। यह सीरीज ग्लोबल मार्केट में 25 फरवरी को लॉन्च होगी। माना जा रहा है कि कंपनी इस दौरान फोन का Xiaomi 14 Ultra मॉडल भी लॉन्च कर सकती है।

Something grand is coming on February 25th, 2024!

Join our #LensToLegend journey with the #Xiaomi14Series. 🟠📷🔴 pic.twitter.com/18FhTUA8jQ

— Xiaomi (@Xiaomi) February 6, 2024