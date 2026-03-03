comscore
  Why Users Are Switching From Chatgpt To Claude Anthropic New Data Transfer Feature

ChatGPT छोड़कर लोग कर रहे Claude का यूज, Anthropic के इस खास फीचर्स से आप भी कर सकते हैं आसानी से स्विच

हाल ही में कई लोग OpenAI के ChatGPT छोड़कर Claude पर स्विच कर रहे हैं। Anthropic ने अब ऐसा फीचर दिया है जिससे यूजर्स आसानी से अपने ChatGPT या किसी बाकी AI चैटबॉट का डेटा और पसंद Claude में ट्रांसफर कर सकते हैं। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Mar 03, 2026, 01:46 PM (IST)

ChatGPT vs Claude

photo icon ChatGPT vs Claude

हाल ही में बहुत से लोग OpenAI के ChatGPT छोड़कर Anthropic के Claude की तरफ बढ़ रहे हैं। Anthropic ने अब यह सुविधा दी है कि लोग अपने ChatGPT या किसी और AI चैटबॉट का डेटा और पसंद सीधे Claude में ले जा सकते हैं। Claude ने अमेरिका के Apple App Store में ChatGPT को पीछे छोड़ दिया है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि Anthropic ने पेंटागन की मांग को मना कर दिया। पेंटागन चाह रहा था कि उनका AI बिना किसी रोक-टोक के इस्तेमाल किया जाए। कंपनी ने यह इसलिए मना किया क्योंकि उन्हें डर था कि उनका AI टेक्नोलॉजी गलत जगहों जैसे घरेलू निगरानी या हथियार बनाने में इस्तेमाल हो सकती है। news और पढें: कोडिंग करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! Anthropic ने लॉन्च किया Claude Sonnet 4.6

यूजर्स Claude की ओर क्यों जा रहे हैं?

कई यूजर्स Claude की ओर इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि Anthropic ने पेंटागन के दबाव में आकर अपने AI को हथियारों या निगरानी के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया। हालांकि अमेरिकी रक्षा उपसचिव Emil Michael ने Anthropic के CEO Dario Amodei को ‘झूठा’ करार दिया और कहा कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। वहीं ChatGPT के यूजर्स भी Claude की ओर इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि वे OpenAI के पेंटागन के साथ पार्टनरशिप करने के फैसले से खुश नहीं हैं। OpenAI के CEO Sam Altman ने यह स्पष्ट किया है कि उनके AI सिस्टम का इस्तेमाल घरेलू निगरानी या ऑटोनॉमस हथियारों के लिए नहीं होगा। news और पढें: India AI Impact Summit 2026: Anthropic और Infosys की हुई बड़ी पार्टनरशिप, AI Agent बदलेंगे बिजनेस के तरीके

ChatGPT से Claude में कैसे करें स्विच?

Claude में स्विच करना अब आसान हो गया है। यूजर्स ChatGPT से अपना डेटा और पसंद Claude में कुछ ही स्टेप्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ChatGPT में जाकर Settings में Personalisation और फिर Memory सेक्शन में जाएं। वहां अपनी सभी पसंद और सेटिंग्स देख सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि ChatGPT के Settings में Data Control पर जाकर Export Data का ऑप्शन चुनें। इससे आपकी सभी चैट हिस्ट्री आपके ईमेल पर भेज दी जाएगी। अब Claude में Settings के Capabilities सेक्शन में Memory ऑन करें और नई चैट में यह लिखें, ‘Here’s important information for me, remember it’ इस तरह आपकी सारी पसंद और डेटा Claude में ट्रांसफर हो जाएगी। news और पढें: Anthropic ने Claude के फ्री प्लान में जोड़े 4 नए फीचर्स, अब मिलेंगी Pro और Max जैसी खासियतें मुफ्त

Claude के यूजर्स बढ़ने के बाद क्या तकनीकी दिक्कतें आईं?

Claude के फेमस होने के बाद 2 मार्च को यूजर्स को इसका इस्तेमाल करने में दिक्कतें आईं। Downdetector के अनुसार, हजारों यूजर्स ने रिपोर्ट किया कि Claude या Claude Code यूज नहीं कर पा रहे थे। यह समस्या लगभग 3 घंटे तक चली। Claude के डाउनलोड में 51% से अधिक की वृद्धि हुई, जबकि OpenAI के मॉडल्स के अनइंस्टॉल में 295% की बढ़ोतरी हुई। यह साफ संकेत है कि अब कई लोग ChatGPT छोड़कर Claude की ओर जा रहे हैं और Anthropic की यह नई सुविधा उन्हें आसानी से स्विच करने में मदद कर रही है।