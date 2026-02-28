15 दिन तक बिना चार्ज चलने वाली Ultrahuman Ring Pro हुई लॉन्च, जानिए कीमत और कमाल के फीचर्स

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 28, 2026, 02:04 PM (IST)
Ultrahuman ने नई स्मार्ट रिंग Ultrahuman Ring Pro लॉन्च कर दी है। यह बेंगलुरु आधारित कंपनी की Third Generation की स्मार्ट रिंग है, जिसे रियल-टाइम बायोइंटेलिजेंस AI ‘Jade’ के साथ पेश किया गया है। कंपनी के अनुसार, नई रिंग में बैटरी लाइफ, प्रोसेसिंग पावर और मजबूती के मामले में बड़े अपग्रेड किए गए हैं। Ring Pro की कीमत 479 डॉलर (करीब 43,609 रुपये) रखी गई है। यह Bionic Gold, Space Silver, Aster Black और Raw Titanium फिनिश में उपलब्ध होगी। साइज 5 से 14 तक मिलेंगे, फिलहाल यह अमेरिका को छोड़कर बाकी देशों में प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है और शिपमेंट मार्च से शुरू होगी। ग्राहक अपने पुराने स्मार्ट रिंग को एक्सचेंज कर 115 डॉलर तक की छूट भी पा सकते हैं।
Ultrahuman Ring Pro को टाइटेनियम यूनिबॉडी डिजाइन के साथ तैयार किया गया है। इसमें नया हार्ट-रेट सेंसिंग सिस्टम दिया गया है, जो खासकर नींद और रिकवरी के दौरान ज्यादा सटीक डेटा देने का दावा करता है। कंपनी का कहना है कि इसमें ड्यूल-कोर प्रोसेसर और ऑन-चिप मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया गया है, जिससे डेटा तेजी से प्रोसेस होता है और माप ज्यादा सटीक मिलते हैं। सबसे बड़ी खासियत इसकी बैटरी है, जो एक बार चार्ज करने पर 15 दिन तक चल सकती है। यह बाकी स्मार्ट रिंग्स के मुकाबले तीन से चार गुना ज्यादा बताई जा रही है। रिंग में इतनी मेमोरी दी गई है कि यह 250 दिनों तक का हेल्थ डेटा स्टोर कर सकती है, भले ही इसे नियमित रूप से सिंक न किया जाए।
कंपनी ने इसमें ProRelease Technology भी जोड़ी है, जिससे उंगली में सूजन या चोट लगने की स्थिति में रिंग को आसानी से काटकर हटाया जा सकता है। इसके साथ आने वाला Pro Charging Case 45 दिन तक की बैटरी लाइफ देने का दावा करता है और यह Qi वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसमें UltraSnap Charging Technology दी गई है, जो मैग्नेटिक अलाइनमेंट और कम गर्मी के साथ चार्जिंग सुनिश्चित करती है। केस में Find My Case फीचर, इनबिल्ट स्पीकर, LED बैटरी इंडिकेटर, हैप्टिक फीडबैक और तेज फर्मवेयर अपडेट की सुविधा भी मिलती है। ये सभी फीचर इसे सिर्फ एक रिंग नहीं बल्कि एक पूरा स्मार्ट हेल्थ इकोसिस्टम बनाते हैं।
Ring Pro के साथ कंपनी ने Jade नाम का रियल-टाइम बायोइंटेलिजेंस AI भी पेश किया है। कंपनी के अनुसार, Jade पुराने AI से अलग है क्योंकि यह सिर्फ पुराने डेटा का एनालिसिस नहीं करता, बल्कि तुरंत यूजफुल सजेशन देता है। यह ब्रीदवर्क सेशन शुरू कर सकता है, AFib डिटेक्शन ट्रिगर कर सकता है और लंबे समय के हेल्थ ट्रेंड्स दिखा सकता है। यह सिस्टम Ultrahuman Ring, Blood Vision के 120 से ज्यादा बायोमार्कर, M1 ग्लूकोज मॉनिटर और Ultrahuman Home के डेटा को जोड़कर काम करता है। Jade के दो मोड ‘Standard’ और ‘Deep Research’ दिए गए हैं। साथ ही PowerPlugs नाम का फीचर भी है, जो यूजर के हेल्थ गोल के अनुसार पर्सनलाइज्ड माइक्रो-एक्सपीरियंस देता है, जैसे कैफीन टाइमिंग, स्लीप एनालिसिस, विटामिन D ट्रैकिंग और सर्केडियन अलाइनमेंट। कंपनी का कहना है कि यूजर डेटा सुरक्षित सिस्टम में प्रोसेस किया जाता है और यह अपडेट सभी यूजर्स को ग्लोबल स्तर पर मिलेगा।
