माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Twitter बुधवार को दुनियाभर में डाउन हो गया है। यूजर्स को लॉग-इन करने में परेशानी आ रही है, जबकि कई यूजर्स नए ट्वीट्स नहीं देख पा रहे हैं। वहीं, सोशल मीडिया पर #TwitterDown का ट्रेंड भी चल रहा है। यूजर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्विटर डाउन को लेकर सवाल भी पूछ रहे हैं। हालांकि, कंपनी ने सर्विस ठप होने को लेकर कोई बयान अभी तक नहीं दिया है। Also Read - Twitter को टक्कर देने आया नया 'Bluesky' ऐप, जाने क्या है इसमें खास

Downdetector के मुताबिक, पिछले एक घंटे में करीब 500 से ज्यादा यूजर्स ट्विटर डाउन की शिकायत दर्ज की। इसमें 59 प्रतिशत वो यूजर्स हैं, जो ऐप और वेब वर्जन पर लॉग-इन नहीं कर पा रहे हैं। जबकि 37 प्रतिशत यूजर्स लेटेस्ट फीड्स को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी ट्विटर की सेवाएं कई बार ठप हो चुकी हैं। Also Read - Twitter अब यूजर्स को देगा कमाई का मौका, Elon Musk ला रहे नया काम का फीचर

Employees are working to ensure that everything goes on well 🚨🚨#TwitterDown pic.twitter.com/zFncpaj0yg

— `77 🐣 (@Alexisyn_) March 1, 2023