Swiggy जल्द बदलने वाला है ऑर्डर करने का तरीका, खाना मंगाने से लेकर डिलीवरी तक सब कुछ करेगा AI

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jan 27, 2026, 03:55 PM (IST)
Swiggy ने भारत में ऑनलाइन फूड, ग्रॉसरी और डाइनिंग सर्विस को और आसान बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने घोषणा की है कि वह जल्द ही AI चैटबॉट्स के साथ अपने प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट करेगी। इस नए फीचर के तहत यूजर अब ChatGPT, Google Gemini, Anthropic Claude और बाकी AI चैटबॉट्स के जरिए सीधे ऑर्डर कर सकेंगे, डिलीवरी ट्रैक कर सकेंगे और रेस्टोरेंट में टेबल भी बुक कर पाएंगे। Swiggy ने यह सुविधा Model Context Protocol (MCP) के जरिए शुरू की है, जिसे Anthropic ने डेवलप किया है। MCP की मदद से AI चैटबॉट्स थर्ड-पार्टी प्लेटफॉर्म से जुड़कर यूजर की ओर से एक्शन ले सकते हैं।
कंपनी के अनुसार, यह MCP इंटीग्रेशन Swiggy के सभी बड़े वर्टिकल्स में लागू किया गया है, जिसमें फूड डिलीवरी, Instamart (ग्रॉसरी डिलीवरी) और Dineout (रेस्टोरेंट टेबल रिजर्वेशन) शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि अब यूजर को हर छोटे काम के लिए अलग-अलग ऐप स्क्रीन पर जाने की जरूरत नहीं होगी। वे सिर्फ अपने मन की बात AI चैटबॉट में लिखेंगे और बाकी काम अपने आप हो जाएगा। Swiggy का दावा है कि इस सिस्टम के जरिए AI एजेंट 40,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स (SKUs) को ब्राउज कर सकते हैं और नेचुरल लैंग्वेज कमांड के जरिए खरीदारी पूरी कर सकते हैं।
Swiggy के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर मधुसूदन राव ने कहा कि भारत में लोगों की जरूरतें रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी होती हैं, जैसे समय की कमी, परिवार की पसंद और व्यक्तिगत आदतें। MCP के जरिए कंपनी इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सर्विस को और आसान और पर्सनल बना रही है।
Swiggy ने यह भी बताया कि AI चैटबॉट ऑर्डर से जुड़े हर स्टेप को संभालेगा। इसमें रेस्टोरेंट या प्रोडक्ट सर्च करना, अलग-अलग ऑप्शंस की तुलना करना, कार्ट बनाना और अपडेट करना, सही ऑफर या कूपन लगाना, पता कन्फर्म करना, ऑर्डर प्लेस करना और डिलीवरी ट्रैक करना शामिल है। इतना ही नहीं, Dineout के जरिए AI किसी रेस्टोरेंट में उपलब्ध टाइम स्लॉट देखकर टेबल भी बुक कर सकता है।
