comscore
ENG
  • Home
  • News
  • Samsung Sound Tower 2026 Lineup Launched In India With Up To 240w Output Price And Features

Samsung Sound Tower 2026 लाइनअप भारत में लॉन्च, 240W तक मिलेगा दमदार साउंड आउटपुट

Samsung Sound Tower ST50F 2026 के तहत ST50F और ST40F मॉडल्स भारत में लॉन्च हो गए हैं। यहां जानें स्पीकर की कीमत और खूबियों से जुड़ी डिटेल्स।

Published By: Manisha | Published: Jan 21, 2026, 06:34 PM (IST)

Samsung (79)
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

Samsung Sound Tower 2026 लाइनअप भारत में लॉन्च हो गया है। इस लाइनअप में कंपनी ने ST50F और ST40F दो मॉडल्स पेश किए हैं। फीचर्स की बात करें, तो इन दोनों ही स्पीकर्स में 240W तक का साउंड आउटपुट मिलता है। साथ ही इन स्पीकर्स को Sound Tower ऐप के जरिए कंट्रोल किया जा सकेगा। साथ ही इसमें Auracast Group Play और Stereo Play का सपोर्ट भी मौजूद है। कंपनी ने इनमें Samsung Sound Tower 2026 में Party Lights+ फीचर दिया है, जिसके जरिए यूजर्स को ऐप के जरिए स्पीकर की LED लाइट्स बदल सकेंगे। यहां जानें स्पीकर की कीमत और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स। news और पढें: 5G के स्मार्टफोन को सस्ते में खरीदने का मौका, 15000 से कम में लाएं घर

Samsung Sound Tower 2026 Lineup Price in India, Availability

कंपनी ने Samsung Sound Tower 2026 को 25,500 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। जल्द ही इनकी सेल भारत में शुरू होने वाली है, जिसे आप Samsung स्टोर से खरीद सकेंगे। इन स्पीकर्स में आपको ब्लैक कलर ऑप्शन मिलने वाला है। news और पढें: Amazon Great Republic Day Sale: Sony-JBL जैसे ब्रांड्स के हेडफोन पर भारी छूट, ईयरबड्स पर भी गजब ऑफर

Samsung Sound Tower 2026 Lineup Specifications, Features

फीचर्स की बात करें, तो Samsung Sound Tower 2026 लाइनअप में ST50F व ST40F के दो मॉडल्स शामिल है। कंपनी ने इन स्पीकर में upgraded acoustic architecture फीचर दिया है, जिसके जरिए स्पीकर क्लियर और बैलेंस्ड साउंड प्रोवाइड करेगा। इन स्पीकर्स में आपको 240W तक का साउंड आउटपुट मिलेगा। इसमें डुअल वूफर सेटअप मौजूद है, जिसके साथ waveguide-assisted tweeters को पेयर किया गया है। news और पढें: Amazon Great Republic Day Sale 2026: LG से लेकर Haier तक के डबल डोर फ्रिज हुए सस्ते, भर-भर के मिल रहा डिस्काउंट

Trending Now

इन स्पीकर्स में कंपनी ने Auracast Group Play और Stereo Play सपोर्ट भी दिया है। कंपनी का दावा है कि Sound Tower ST50F सिंगल चार्ज पर 18 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक प्रोवाइड करता है। वहीं, ST40F सिंगल चार्ज पर 12 घंटे तक प्लेबैक प्रोवाइड करेगा। पानी से बचाव के लिए दोनों ही स्पीकर्स में IPX4 रेटिंग दी गई है। जैसे कि हमने बताया कंपनी ने इन स्पीकर्स में Party Lights+ नाम से LED RGB लाइटिंग सिस्टम भी दिया है। इनमें आपको 5 मूड प्रीसेट और 6 डायनमिक लाइटिंग पैटर्न मिलेगा।