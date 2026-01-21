Samsung Galaxy S26 Ultra आ सकते हैं 6 नए कलर्स, लीक में हुआ बड़ा खुलासा

Samsung अपनी अगली फ्लैगशिप स्मार्टफोन Series Galaxy S26 को लेकर चर्चा में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Samsung Galaxy S26 Series को अगले महीने लॉन्च किया जा सकता है और इससे पहले ही इससे जुड़े कई बड़े लीक्स सामने आ रहे हैं। मशहूर टिप्स्टर Evan Blass के अनुसार, Galaxy S26 Ultra को कंपनी कुल छह कलर ऑप्शन में पेश कर सकती है खास बात यह है कि इस बार कुछ बिल्कुल नए और ट्रेंडी कलर देखने को मिल सकते हैं, जिनमें Cobalt Violet सबसे ज्यादा चर्चा में है, माना जा रहा है कि यही कलर Samsung अपने ज्यादातर प्रमोशनल पोस्टर और Ads में दिखाएगा। और पढें: Samsung Galaxy S26 Series की लीक में हुआ बड़ा खुलासा, लॉन्च से लेकर सेल की जानकारी आई सामने

Samsung Galaxy S26 Ultra किन-किन नए कलर्स में लॉन्च हो सकता है?

लीक के अनुसार, Samsung Galaxy S26 Ultra को Black, White, Silver Shadow, Sky Blue, Cobalt Violet और Pink Gold कलर ऑप्शन में उतारा जा सकता है। Black और White ऐसे कलर हैं जो Samsung हर साल अपने फ्लैगशिप फोन में देता है लेकिन बाकी चार कलर नए माने जा रहे हैं। इससे पहले भी एक लीक सामने आई थी, जिसमें Galaxy S26 Ultra के SIM ट्रे की कथित तस्वीरों के जरिए Black, White, Blue और Purple जैसे कलर्स के संकेत मिले थे। अब Evan Blass की जानकारी उन रिपोर्ट्स को और मजबूत करती है, खासतौर पर कोबाल्ट वायलेट को लेकर कहा जा रहा है कि यह प्रीमियम और यूनीक लुक देगा, जिससे फोन भीड़ से अलग नजर आएगा।

पिछले Galaxy S25 Ultra से S26 Ultra के कलर्स कितने अलग होंगे?

अगर पिछले मॉडल से तुलना करें तो Samsung Galaxy S25 Ultra को Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Silverblue और Titanium Whitesilver जैसे कलर्स में लॉन्च किया गया था। इसके अलावा Samsung की वेबसाइट पर कुछ ऑनलाइन-एक्सक्लूसिव कलर भी उपलब्ध थे जैसे Titanium Jadegreen, Titanium Jetblack और Titanium Pinkgold, इस बार Galaxy S26 Ultra के कलर्स न सिर्फ ज्यादा शानदार बताए जा रहे हैं, बल्कि युवाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए लगते हैं। हालांकि Evan Blass की लीक में उस चर्चित Orange कलर का जिक्र नहीं है, जिसके बारे में पहले कहा जा रहा था कि Samsung इसे भी लॉन्च कर सकता है, कुछ लीक इमेजेस में यह ऑरेंज शेड iPhone 17 Pro के Cosmic Orange से मिलता-जुलता दिखा था।

Samsung Galaxy S26 Series कब लॉन्च होगी?

फिलहाल Samsung ने आधिकारिक तौर पर Galaxy S26 Series की पुष्टि नहीं की है लेकिन रिपोर्ट्स की मानें तो यह फोन फरवरी में लॉन्च हो सकता है, जो कि Samsung के सामान्य जनवरी लॉन्च शेड्यूल से थोड़ा अलग होगा। लॉन्च के बाद इन स्मार्टफोन्स की बिक्री मार्च में शुरू होने की उम्मीद है। नए कलर्स, प्रीमियम डिजाइन और फ्लैगशिप फीचर्स के साथ Galaxy S26 Ultra सीधे तौर पर प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट को टारगेट करेगा।